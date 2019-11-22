На закупівлю ліків у бюджет-2020 заклали майже 10 мільярдів



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Очільниця МОЗ обіцяє наступного року розширити програму «Доступні ліки»

22.11.2019 12:28

У 2020 році у держбюджеті на закупівлю ліків передбачено 9 млрд 770 млн гривень.

Про це у Житомирі під час пресконференції розповіла міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє Укрінформ.

«Наступного року в бюджеті 9 млрд 770 млн гривень виділено на централізовану закупівлю ліків. У цьому році це було 6,6 млрд. Це значне збільшення для того, аби ми мали можливість закупити ліки відповідно до заявок регіонів. На більшість важких захворювань ми можемо закупити 100% від потреби», - повідомила Скалецька.

За її словами, наступного року можливості закупівлі медпрепаратів будуть розширені завдяки центральній закупівельній організації. Вона буде надавати послуги як для центральних закупівельних програм, так і для лікарень.

Також наступного року програму «Доступні ліки» розширять і удвічі збільшать суму на її фінансування.

«У 2020 році розшириться програма «Доступні ліки», у фінансовому плані її сума збільшена вдвічі, а також з 1 квітня до переліку будуть включені інсуліни. У регіонах є брак коштів на придбання інсулінів, а в наступному році її не буде», - повідомила Скалецька.

Міністр додала, що за три-п’ять років інструменти за доступними ліками реімбурсації та зниження цін сприятимуть мінімізації витрат пацієнтів.

«Чим більше ми зможемо затверджувати клінічні настанови, тим менше буде необґрунтованих витрат на ліки пацієнтами», - сказала Скалецька.