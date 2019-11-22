Навіщо йти на «Фантастичних тварюк» в кіно, якщо можна включити трансляцію Верховної Ради?

Групове згвалтування неповнолітньої. А потім жертву викинули в полі... Ви уявляєте в США конгресмена з таким подвигами?

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Зачем идти на «Фантастических тварей» в кино, если можно просто включить по телевизору трансляцию верховной Рады? Нет, серьезно - досрочные выборы, новые лица у власти, все эти вещи в ноябре 2019 года кажутся безумной лихой пьянкой. Даже запоем. Который неизбежно заканчивается тяжелым похмельем с провалами в памяти, когда очень стыдно и даже немного страшно. Кто пришел к власти на смену ВР восьмого созыва? Я всех не назову сейчас, только по самым ярким персонажам пробегусь

Человек с судимостью за изнасилование. Генпрокуратура тужится и проверяет факты, но Генпрокурор по неосторожности уже все подтвердил, да и Портнов опубликовал приговор. Изнасилование. несовершеннолетней. Групповое. На угнанной машине. Жертву выбросили в поле. Да в США по совокупности таких статей человек сидел бы до сих пор, а представить его в Конгрессе даже представить невозможно. На этом фоне Богдан Яременко выглядит унылым моралистом и даже пуританином. У него все по согласию, за вознаграждение, у потенциальной партнерши табу на анал и наверняка без групповушки. А уж глава фракции Арахамия, обещающий кого-то «как следует трахнуть» вообще кажется невинным мечтателем и монахом-философом. Кива просто святой - но его и взяли в другую фракцию.

Переписка про зарплаты нардепов в конвертах и рассказы исключенных из фракции депутатов про эти самые конверты не оставляют сомнений. Голосование на финансовом комитете ВР за сохранение схемы по обдиранию украинцев на миллиарды фирмами-прокладками. Обещание порешать вопросы бизнеса через Генпрокуратуру. Мама любит скорость. Перефразируя Петра Алексеевича хочется спросить избирателей - каких кандидатов вам еще надо? Чтобы было стыдно и противно, чтобы понять, что разом зробили не с вами, а именно вас? Незнание, конечно, служит оправданием. При определенных условиях.

Эти кандидаты в большинстве своем прошли просто в качестве «маленьких Зеленских». Их никто не знал - новый президент протащил их локомотивом в монобольшинство. И если избиратели могут сослаться на то, что этих кандидатов не знали, а верили президенту - резонный вопрос. Кто несет ответственность за этих слуг? Понятно, что Зеленскому стоит очень внимательно посмотреть даже не на своих депутатов, а на тех, кому он доверил их набирать. И проверять. Про Кабмин и ОП тоже можно сказать много «хорошего», но иншим разом. Что же касается этого состава фракции, распускать или перевоспитывать... Я ничего не могу придумать лучше, чем процитировать молодого Кернеса во время съемок рекламного ролика с кандидатом в мэры Добкиным: «Давай по новой - все х@@ня...»

Джерело: site.ua

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