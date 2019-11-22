ЄС виділить Україні 25 млн євро на розвиток електронного урядування



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Сукупний бюджет на цифровізацію доволі великий і його планують оптимізувати

З 2020 року Європейський Союз виділить Україні 25 мільйонів євро на розвиток електронного урядування.

Про це hromadske повідомив перший заступник міністра з питань цифрової трансформації Олексій Вискуб.

«Якщо казати про політику міністерства з точи зору фінансування, то у нас є кілька діючих хороших міжнародних проектів. Ми вже пройшли великий аудит, дуже складний захист проекту, і ЄС з нового року виділяє 25 мільйонів євро саме на електронне урядування міністерства», — сказав Олексій Вискуб.

За його словами, сукупний бюджет на цифровізацію доволі великий і його планують оптимізувати. Для цього у Мінцифрі створили команду під назвою «Цифровий спецназ», яка щодня займається глибоким моніторингом та аналізом закупівель в IT.

Нагадаємо, напередодні Дубілет запропонував запустити електронні довіреності для боротьби з рейдерством. Повідомляється, що після запуску проєкту, людина буде отримувати у нотаріуса довіреність як на стандартному паперовому бланку, так і у pdf-файлі з накладеним електронним підписом.

Також повідомлялося, що Дубілет хоче реформувати державні колл-центри. Міністр розповів, що зараз в центральному колл-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в монобанк. При тому, що зарплати у операторів «неможливо низькі».