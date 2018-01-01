Україну позначили на карті світових блокчейн-лідерів

Статистику лідерства у технології блокчейн оприлюднили на економічному форумі в Давосі

Україна позначена на карті світових блокчейн-лідерів, яку представили на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це повідомляє співзасновник і виконавчий директор Дослідницького інституту блокчейна Дон Тапскотт. «Дослідницький інститут блокчейна нещодавно оприлюднив презентацію «Мережеві лідери блокчейна», в якій



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Карта «Країни-лідери блокчейна»

Статистику лідерства у технології блокчейн оприлюднили на економічному форумі в Давосі

Україна позначена на карті світових блокчейн-лідерів, яку представили на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це повідомляє співзасновник і виконавчий директор Дослідницького інституту блокчейна Дон Тапскотт.

«Дослідницький інститут блокчейна нещодавно оприлюднив презентацію «Мережеві лідери блокчейна», в якій розглядаються деякі з ключових центрів для інновацій з блокчейном для наших партнерів», — йдеться в повідомленні.

На карті «Світова карта блокчейна: країни-лідери в інноваціях блокчейна» Україна була позначена червоним кольором, як і США, Канада, Бразилія, Австралія, Ізраїль, Арабські Емірати, Грузія, Естонія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Швеція і Китай.

Позавчора Президент України Петро Порошенко прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі, який проходить в Давосі. На форумі вперше відкрився Український Дім. Його тема — «Україна: креативність, інновації, можливості». Також відбувся і традиційний «український сніданок». На ньому президент заявив, що Україна в 2017 році стала країною інвестицій і скоро зможе зайняти місце у першій 50-ці рейтингу Doing Business.

Джерело: 112 Україна