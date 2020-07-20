Економіст розповів, як вигідно зберігати гроші українцям



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Економіст розповів, як вигідно зберігати гроші українцям

За кордоном не тільки юридичні, а й фізичні особи мають можливість купувати цінні папери, облігації, акції

В Україні почали дешевшати депозити. Це пов’язано зі зниженням облікової ставки Нацбанку, розповів економіст Андрій Новак.

«Якщо ставка НБУ і далі буде падати, це позначиться як на депозитних, так і на кредитних ставках. Однак багато в чому зміни залежать від нового голови НБУ і курсової політики, яку той запропонує», – пояснює економіст.

Зазначає, що депозити, хоч і під низькі відсотки – це краще, ніж тримати гроші «під матрацом».

«У Європі, наприклад, банки беруть депозити під символічні відсотки, але і кредити видають під низькі відсотки. Це дозволяє розвиватися економіці. Будь-які вільні кошти як населення, так і бізнес зберігає в банківській системі. Так можна хоча б частково компенсувати втрати від інфляції», – говорить Новак.

За його словами, завжди є альтернатива депозитам. Ключове питання – це мета вкладення грошей.

«Якщо хочете нарощувати активи, то найкращі варіанти – депозити, підприємницька та інвестиційна діяльність. Якщо треба зберегти кошти, то надійна форма – дорогоцінні метали, нерухомість. Але в останньому випадку треба мати великі фінансові ресурси», – говорить економіст.

Додає, що за кордоном не тільки юридичні, а й фізичні особи мають можливість купувати цінні папери, облігації, акції.

«В Україні потрібно піднімати загальну фінансову культуру, щоб громадяни могли вільно користуватися облігаціями внутрішньої державної позики. Крім того, все залежить від можливостей, які надає законодавство», – говорить Новак.

Джерело: Gazeta.ua