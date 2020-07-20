Цифри невтішні. Станом на середину липня зібраний урожай в Україні менший майже на 30% від минулорічного



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Лідерами за обсягами збору врожаю від початку збиральної кампанії є Миколаївська, Запорізька Дніпропетровська та Херсонська області

Аграрії з усіх областей України станом на 16 липня вже розпочали збиральну кампанію та загалом намолотили 13,9 млн тонн зернових і зернобобових культур із площі 4 млн га (26% до прогнозу). Про це повідомив інформаційно-аналітичний портал АПК України при Мінекономіки.

Варто зазначити, що у 2019 році, станом на середину липня, аграрії зібрали 19,7 млн зернових та зернобобових культур. Це є майже на 30% більше, ніж цього року.

Загалом у 2020 році сільгоспвиробники зібрали 14,8 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку (+8 млн тонн за тиждень) із площі 4,5 млн га.

До звітної дати пшениці було намолочено 8,3 млн тонн із площі 2,4 млн га (36%), ячменю – 4,6 млн тонн із площі 1,3 млн га (54%), гороху – 316 тис. тонн із площі 145 тис. га (62%). Крім того, ріпаку зібрано 875 тис. тонн із площі 461 тис. га (41%).

Лідерами за обсягами збору врожаю від початку збиральної кампанії є Миколаївська (2,2 млн тонн із площі 778 тис. га), Запорізька (2,09 млн тонн із площі 616 тис. га), Дніпропетровська та Херсонська (по 2 млн тонн із площі 568 тис. га та 682 тис. га відповідно), Харківська області (1,3 млн тонн із площі 293 тис. га).