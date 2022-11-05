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«Укренерго» застосувало аварійні відключення в низці регіонів: список

Надія Клочко
glavcom.ua
«Укренерго» застосувало аварійні відключення в низці регіонів: список
«Укренерго» закликає українців ощадливо використовувати електроенергію
фото з відкритих джерел

Українці сьогодні збільшили споживання електроенергії, тому графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми виявилося недостатньо

«Укренерго» запровадило графіки аварійних відключень у Києві та семи областях України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Зокрема, аварійні відключення електроенергії будуть у таких регіонах:

  • м.Київ;
  • Київська;
  • Чернігівська область;
  • Черкаська область;
  • Житомирська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Полтавська область.

Як повідомили у компанії, сьогодні, 5 листопада, зранку країна споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні – четвер та п’ятницю. Через це графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо.

«Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено», – йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

«Укренерго» також закликає українців свідомо ставитись до споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.

«Укренерго» застосувало аварійні відключення в низці регіонів: список фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 листопада в Україні продовжаться планові відключення світла. Обмеження діятимуть у Києві та семи областях. «Укренерго» повідомляло, що відключення будуть погодинними і діятимуть у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

Також відомо, що рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.

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Теги: Укренерго електроенергія

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