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«Укренерго» попередило про відключення електрики у Києві та семи областях

Надія Клочко
glavcom.ua
«Укренерго» попередило про відключення електрики у Києві та семи областях
Відключення електроенергії сьогодні будуть у Києві та семи областях України
фото з відкритих джерел

«Укренерго» попередило про застосування графіків погодинних відключень електроенергії у низці регіонів

Сьогодні, 5 листопада, в Україні продовжаться планові відключення світла. Обмеження діятимуть у Києві та семи областях. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Диспетчерський центр «Укренерго» з 6:00 надав операторам обсяги для обмеження електропостачання. Відключення будуть погодинними і діятимуть у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Енергетики пояснили, що погодинні відключення передбачають щоденні обмеження світла, але за певним розкладом.

Графік складають оператори розподільчих мереж (обленерго) для кожної області окремо. Їх повинні оприлюднювати заздалегідь. Графіки можна знайти на сайтах обленерго.

«Укренерго» попередило про відключення електрики у Києві та семи областях фото 1

Нагадаємо, раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

Раніше повідомлялося, що рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.

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Теги: електроенергія

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