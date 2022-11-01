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Рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури
Зеленський обговорив з єврокомісаркою посилення енергетичних санкцій проти РФ
фото ілюстративне

Глава держави наголосив на доцільності створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфер

Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував єврокомісару за візит в Україну саме в той період, коли енергетична інфраструктура зазнає масованих атак ракетами та дронами з боку Росії.

Зеленський поінформував єврокомісара про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії, яка серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, а також про заходи, яких вживає наша держава для стабілізації роботи енергомережі.

Співрозмовники обговорили подальші кроки із забезпечення енергетичної безпеки України. Глава держави докладно розповів про потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури й закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку держав – членів ЄС.

Крім того, президент наголосив на доцільності створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на зразок Контактної групи у форматі «Рамштайн».

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

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Теги: росія окупанти війна електроенергія Володимир Зеленський Україна

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