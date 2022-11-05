Відключення світла. Керівник Yasno пояснив, чому найгірше мешканцям окремих новобудов

Низка уже заселених новобудов у Києві досі зареєстровані як будмайданчики, що в умовах відключень електроенергії створює проблеми для жителів цих будинків

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому жителям деяких новобудов у Києві світло вимикають хаотично та надовго. Причина в тому, що деякі новобудови досі зареєстровані, як будівельні майданчики, а для них, як для промислових об’єктів, діє більш жорсткий графік відключень. Про це Коваленко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Інсайт про графіки. Ми ж кожний випадок розбираємо і вносимо корегування в систему. Так ось один із великих сегментів скарг – це «специфічні новобудови». В чому суть. Кияни скаржаться, що не можуть знайти деякі адреси новобудов у графіку, світло відключають хаотично і надовго. Це тому, що за документами ці будівлі – досі будмайданчики. Для будмайданчиків графік відключень є більш жорстким, тому що вони є промоб'єктами», – пояснив керівник енергокомпанії.

Як пояснив Сергій Коваленко, коли девелопери починають споруджувати будинок, вони підключають його до електромережі як будмайданчик. Після завершення будівництва, будинок мають підключити на постійну схему живлення, власники квартир повинні укласти договори з операторами систем розподілу, і тільки після цього – з Yasno.

«Деякі компанії нехтують цим кроком. Будинок не підключений до електромережі за нормальною схемою, його мешканці отримують електроенергію за вищим тарифом, ми взагалі не розуміємо, що будинок вже заселений і тому не можемо внести його у графік відключень», – зазначив він.

Як зазначив гендиректор компанії Yasno, для того, щоб цю ситуацію вирішити, ухвалили закон, за яким забудовники мають самі звертатися до енергокомпаній, аби зареєструвати будинок як вже заселений. За словами Коваленка, так жителі платитимуть за світло за нормальним тарифом, а енергетичні компанії зможуть отримати інформацію про необхідні обсяги електроенергії для будинку і додати його у графіки.

Сергій Коваленко також показав фото одного з таких «будмайданчиків» на 200 тис. квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

Раніше повідомлялося, що рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.