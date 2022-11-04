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Навіщо аварійні відключення світла: «Укренерго» пояснило на прикладі хворого пацієнта

Надія Клочко
glavcom.ua
Навіщо аварійні відключення світла: «Укренерго» пояснило на прикладі хворого пацієнта
Графіки аварійних та погодинних відключень електрики доповнюють один одного
фото з відкритих джерел

«Укренерго» пояснює: погодинні відключення світла – це засіб для консервативного лікування системи, а графіки аварійних відключень – це вимушене повернення «пацієнта» в реанімацію

Компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

У компанії зазначили, графіки аварійних та погодинних відключень – це заходи стабілізації роботи енергосистеми, які доповнюють один одного.

«Наші фахівці наполегливо працюють над тим, щоб зробити відключення хоч трохи менш дискомфортними для вас. Тому ми намагаємось заздалегідь повідомляти про рішення щодо введення графіки погодинних відключень в окремих областях. Вони діють до того моменту, коли диспетчер того чи іншого обленерго бачить в себе на моніторі різке одночасне збільшення споживання електроенергії. Для того, щоб вберегти електромережі від додаткових аварій, він приймає рішення про застосування екстрених заходів, тобто графіків аварійних відключень на території області. Коли надмірне споживання та загроза перенавантаження мереж минає, замість аварійних продовжують діяти погодинні відключення», – йдеться у повідомленні.

Саме з цієї причини, як пояснюють в «Укренерго», електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено.

У компанії нагадують, що об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Для того, щоб якнайшвидше відновити енергоживлення у той час, поки проводяться оперативні ремонтні роботи, залучаються резервні схеми живлення. Але вони не завжди витримують те навантаження, яке несла в мирний час енергосистема. Це головна причина, чому доводиться вдаватися до погодинних та аварійних відключень.

«Можна сказати, що графіки погодинних відключень – це засіб для консервативного лікування системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби. Графіки аварійних відключень – це вимушене повернення пацієнта в реанімацію. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо вас про розуміння та підтримку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 листопада, плануються відключення світла в 11 областях України.

Раніше повідомлялося, що рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.

Зауважимо, за інформацією мера Києва Віталія Кличка, ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною. Станом на ранок 4 листопада без електропостачання залишають 450 тис. жителів столиці. Міський голова звернувся до всіх жителів столиці з закликом максимально економити електроенергію.

Також відомо, що у Києві сьогодні, 4 листопада, будуть аварійні відключення електроенергії.

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Теги: Укренерго електроенергія

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