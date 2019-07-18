«Укрметалургпром» закликав Гройсмана посприяти зниженню тарифу «Укренерго»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Значне зростання кінцевої вартості електроенергії може негативно вплинути на економіку підприємств металургійної галузі України - глава Об'єднання підприємств «Укрметалургпром»

Потенціал зниження ціни електроенергії для промисловості полягає в зниженні тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії і в наданні можливості промпідприємствам доступу до аукціонів з продажу електроенергії НАЕК «Енергоатом». Про це заявив глава Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков в листі прем'єрміністру України Володимиру Гройсману, віцепрем'єрміністру Володимиру Кістіон і міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику за підсумками круглого столу «Запуск оптового ринку електроенергії: перші результати та виклики».

Каленков від імені металургів України ще раз підтвердив підтримку реформи ринку електроенергії, проте звернув увагу на ряд питань, що є критичними для підприємств галузі, так як це пов'язано з формуванням кінцевої ціни на електроенергію для підприємств металургійної галузі України. «А саме, нас турбує той факт, що незважаючи на те, що ціна на виробництво електроенергії, що формується на ринку на добу вперед, не виросла, кінцевий тариф для підприємств галузі збільшився вище очікуваного ними рівня», - сказано в листі.

Основними причинами Каленков назвав суттєве зростання тарифу на передачу «Укренерго» і відсутність доступу до аукціонів з продажу електроенергії «Енергоатому». «У поточних умовах глобального зниження цін на металопродукцію та постійного зростання конкуренції на цільових ринках збуту, значне зростання кінцевої вартості електроенергії може негативно вплинути на економіку підприємств металургійної галузі України і створює ризики щодо скорочення експорту металопродукції», - сказано в зверненні.

У зв'язку з цим Каленков запропонував в терміновому порядку організувати зустріч за участю всіх залучених сторін (профільного міністерства, регулятора, генерації, споживачів) для вироблення механізмів щодо зниження тарифу «Укренерго» для промисловості. «Це може бути реалізовано або за допомогою актуалізації обсягів виробництва ВДЕ, дотування яких в поточній моделі ринку передбачено промисловістю, або ж перекласти всю компоненту на Гарантованого покупця. У разі актуалізації обсягів, розмір тарифу можна знизити на 26% або до 230 грн / МВт-год (встановлений з 01.08.2019 рівень - 312 грн. \ МВт-год), у разі покладання обов'язків на Гарантованого покупця, потенціал зниження тарифу досягає 66 %», - сказано в листі.

Другий спосіб врегулювати ситуацію - забезпечити реалізацію «Енергоатомом» електроенергії для промисловості. «У поточному форматі, 90% генерації« Енергоатом »повинен реалізувати для цілей населення і мереж, 10% - на Ринок на добу вперед, тобто промисловості з її рівним споживанням (базова навантаження складає до 85% від загального профілю) не залишається доступу до більш конкурентною атомній енергетиці. При цьому 27.06 обсяг реалізації електроенергії "Енергоатомом" населенню на липень 2019 р. склав 4,1 ТВт-год, в той час як споживання населення в більш жаркий липень 2018 р. склало всього 2,6 ТВт-год. Таким чином, необхідно визначати цифру реалізації населенню на підставі прогнозного плану споживання, а решта обсягу забезпечити до реалізації на спецаукціонах для промисловості», - сказано в зверненні.

На думку представників металургійної галузі, реалізація зазначених кроків дозволить забезпечити зростання вартості електроенергії для промисловості на допустимому рівні, що не перевищує 10% і таким чином забезпечить безперервну роботу всієї промисловості країни.