ЗМІ: Федерація роботодавців підключилася до дискредитації нового ринку електроенергії



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18 липня на замовлення своїх нових спонсорів вона має намір влаштувати показове шоу – «круглий» стіл «Новий ринок електроенергії» - ЗМІ

ФРУ розвинула бурхливу діяльність, покликану нібито захистити інтереси підприємств, які нібито постраждали від енергореформи - журналіст

Федерація роботодавців підключилася до дискредитації нового ринку електроенергії і підштовхує Україну в енергетичні обійми Росії.

Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання «Капітал» Федерація роботодавців знайшла нового господаря.

«Федерація роботодавців України, яка до цього часу перебувала в стороні від активної дискусії навколо реформи енергоринку, раптом стала одним з найактивніших її генераторів. Вже після того, як ринок електроенергії успішно запрацював, ФРУ розвинула бурхливу діяльність, покликану нібито захистити інтереси підприємств, які нібито постраждали від енергореформи», - йдеться в матеріалі.

Автор зазначає, що серед таких «постраждалих», перш за все, представники великого енергоємного немодернізованого бізнесу, наприклад, феросплавні і трубні підприємства. У собівартості їх продукції частка електроенергії досягає 40%-50%, а за деякими видами продукції навіть 60%, і їм невигідно виключення можливості ручного управління тарифами на електроенергію, що відбулося після запуску нового ринку. З 1 липня ціна на електроенергію встановлюється виключно ринком. Тому робляться зусилля для дискредитації реформи.

«Тепер до цієї брудної кампанії приєдналася і Федерація роботодавців України. 18 липня на замовлення своїх нових спонсорів вона має намір влаштувати показове шоу – «круглий» стіл «Новий ринок електроенергії. Виклики для промисловості», де буде мусуватися тема вартості струму для промспоживачів. За місяць до цього ФРУ нібито запустила опитування підприємств, бажаючи з'ясувати, як для них змінилася вартість струму після реформи. Результати цього опитування, очевидно, будуть оприлюднені на майбутньому «круглому» столі. І якими вони будуть, здогадатися не складно. Немодернізовані великі споживачі електроенергії на всіх кутах кричать про те, що після реформи ціни на струм злетіли до небес і вже увігнали їх у збитки», - прогнозує автор матеріалу.

Як приклад, автор наводить заяви директорів двох феросплавних заводів і представника трубопрокатного холдингу «Інтерпайп», а також Запорізького титано-магнієвого комбінату, які вже почали вимагати для себе обмеження ціни для енергоємних експортних підприємств. У той же час він відзначає, що за прогнозами, ціни для промислових споживачів будуть знижуватися, і з 1 серпня вони вже знизяться за рахунок зменшення тарифу на передачу електроенергії для держкомпанії «Укренерго».

Також автор звертає увагу, що дискредитація реформи енергоринку з боку ФРУ це не тільки захист інтересів великих споживачів електроенергії, це ще і підігравання Росії, де не зацікавлені в інтеграції України в єдину енергосистему ЄС.

«Дискредитуючи реформу ринку електроенергії, ФРУ відкрито підіграє агресору. Україна почала жити за європейськими правилами енергетики. І через нетривалий час буде в єдиній енергосистемі з Євросоюзом, а не з Росією. Будь-яке втручання у вільний ринок - крок назад. Вимагаючи у держави зробити цей крок, ФРУ, по суті, вимагає повернення в енергетичні обійми Москви», - підкреслює автор.