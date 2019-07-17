Американські партнери запропонували механізми зниження цін на електроенергію для промисловості



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1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії»

Виключення з тарифу передачі електроенергії відшкодування генерації з відновлювальних джерел дозволить зменшити зростання витрат на ресурс для промислових споживачів до 11% - USAID

USAID відзначив успішний запуск нового ринку електроенергії в Україні та роботу всіх учасників для забезпечення його стабільного функціонування і надав рекомендації щодо деяких нормативних змін. Про це розповів представник проекту енергетичної безпеки USAID під час круглого столу, який 16 липня провів Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки щодо перших результатів запуску оптового ринку електроенергії.

«Оптовий ринок електроенергії в Україні успішно запустився 1 липня без значних проблем на ринку. Все ще проводяться технічні та регуляторні підготовки для того, щоб забезпечити довгострокову стабільність ринку. І ми залишаємося обережно оптимістичними», - зазначив представник USAID

Водночас представник американської місії запропонував виключити компенсацію «зеленого тарифу» з тарифу оператора системи передачі та покласти ПСО на «Гарантованого покупця».

За підрахунками USAID, виключення з тарифу передачі електроенергії відшкодування генерації з відновлювальних джерел дозволить зменшити зростання витрат на ресурс для промислових споживачів до 11%.

«Це дозволить скоротити збільшення ціни для промислових споживачів до 11%, і «Гарантований покупець» при цьому не матиме прибутку. Ці споживачі можуть і надалі зменшувати свої витрати шляхом придбання енергії в нічний час на ринку «на добу наперед» і на ринку двосторонніх договорів», - в повідомив представник USAID.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок