Керівниця київського відділення Укрпошти підозрюється у привласненні пенсійних виплат



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Чиновниця обвинувачується у привласненні понад 90 тис. грн, що призначалися для виплати пенсій

Київська місцева прокуратура №10 направила до суду обвинувальний акт відносно начальниці одного з відділень поштового зв’язку Центру поштового зв’язку Київської міської дирекції АТ «Укрпошта» за обвинуваченням у привласненні грошових виплат.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Відповідно до матеріалів розслідування, у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року керівник поштового відділення шляхом підроблення підписів в офіційних документах привласнила понад 90 тис. гривень, що призначалися для виплати пенсій 16 громадянам.

Дії зловмисниці кваліфіковано за 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення.

Наразі обвинувальний акт відносно посадової особи скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, столичною прокуратурою Києва спільно з Головним управлінням СБУ в Києві та Київській області повідомлено про підозру директору комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за фактом розтрати коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах.