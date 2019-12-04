«Укрпошта» готує революцію на ринку доставки. Посилка з Польщі - дешевше, ніж у конкурентів по Україні графіка



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Українці в Польщі отримали новий вигідний канал доставки посилок додому

Відправка посилки з Польщі через поштомат InPost вагою 10 кг коштуватиме приблизно 230 грн

«Укрпошта» відкриває новий бюджетний канал доставки посилок за три−шість днів з часу відправки зі складу у Польщі в Україну.

Про це повідомив національний поштовий оператор.

Партнерами «Укрпошти» виступили приватний поштовий оператор Smart Forwarding та польська компанія InPost.

«Відправка посилки із кросівками, одягом та продуктами харчування у заводський упаковці через поштомат InPost вагою 10 кг розміром до 19×38×64 см коштуватиме приблизно 37 злотих чи близько 230 грн в еквіваленті. Якщо вартість вкладень одного отримувача в одній поштовій депеші не перевищуватиме митний ліміт у 100 євро, митне оформлення проводитиметься за спрощеним механізмом. Поки працюємо в тестовому режимі, робимо щотижневі доставки, налагоджуємо всі процеси. Плануємо незабаром збільшити частоту відправлень із Польщі до 2−3 на тиждень», — розповів перший заступник гендиректора «Укрпошти» Олександр Перцовський.

Зазначається, що вартість відправки посилки буде значно нижчою, ніж у конкурентів по Україні.

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Товари вагою до 30 кг доставлятимуться без обмеження вартості відправлення. Проте, міжнародні поштові відправлення, вартість яких перевищує митний ліміт у 100 євро, будуть підлягати додатковому оподаткуванню. В той час, національний поштовий оператор Польщі, як спеціальне рішення доставки в Україну, пересилає посилки вагою тільки до 20 кг і вартість відправлення не має перевищувати 400 злотих чи у еквіваленті 94 євро.

Клієнти на сайті партнера проекту Smart Post Global зможуть обрати спосіб відправки з Польщі та доставки в Україні, заповнити митну декларацію, форми про відправника та одержувача, та оплатити замовлення онлайн.

Шлях відправлення із Польші в Україну можна відстежити за трек-номером на сайті «Укрпошти».