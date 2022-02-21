«Укрпошта» запустила перекази за номером телефону: як це працює

Послуга стала можливою після того, як «Укрпошта» долучилася до глобального сервісу Visa Alias

У середньому клієнти «Укрпошти» за день здійснюють понад 50 тис. карткових операцій

Клієнти «Укрпошти», які користуються платіжними картками Visa, тепер можуть переказувати кошти за номером телефону. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

Зазначається, що ця послуга стала можливою після того, як «Укрпошта» долучилася до глобального сервісу Visa Alias.

«Щоб здійснити переказ, клієнту більше не потрібно мати карткові реквізити одержувача – достатньо вказати його номер телефону (за умови, що картковий рахунок одержувача прив'язаний до вказаного номеру телефону, що буде відображено при здійсненні самого платежу на https://ukrposhta.ukrcard.com.ua/.)», – пояснили в компанії.

Перевага цього способу оплати, окрім простоти, в підвищеній безпеці, «адже карткові реквізити одержувача не розголошуються».

Переказати кошти можна як у поштовому відділенні, так і на сайті «Укрпошти» (потрібно обрати спосіб оплати за телефоном).

«Укрпошта» запропонувала клієнтам новий платіжний метод – більш зручний та безпечний, ніж класичний переказ з картки на картку. В такий спосіб ми дбаємо про захист персональних даних клієнтів», – заявив директор департаменту фінансового бізнесу Укрпошти Олег Кляпко .

В «Укрпошті» додали, що в середньому клієнти за день здійснюють понад 50 тис. карткових операцій. Максимальна сума одного переказу по одній картці відправника – 14 999 грн, з урахуванням комісії.

Максимальна сума всіх переказів по одній картці відправника за добу – 65 000 грн.

Нагадаємо, у лютому «Укрпошта» запустила нову опцію для клієнтів.