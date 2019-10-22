Укрзалізниця звільнила більше половини менеджерів пасажирського сектора



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Були звільнені начальники вагонних дільниць, депо і вокзалів, які неналежним чином виконували свої посадові обов'язки або підозрюються у зловживаннях

Було відкрито 11 справ, в чотирьох розслідування завершено, викрадене майно повернуто і збитки відшкодовані Укрзалізниці - пресслужба компанії

Укрзалізниця з початку року замінила 55% керівного складу підрозділів філії Пасажирська компанія. Проти ексчиновників було відкрито 11 справ.

Про це у вівторок, 22 жовтня, повідомила пресслужба компанії.

Голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов зазначив, що пасажирський сектор є найбільш чутливим для населення, а отже, підрозділи компанії повинні чітко контролювати справність і чистоту поїздів, а також якість сервісу.

«Керівники, які не можуть впоратися з цими завданнями, а тим більше підозрюються в корупційних схемах, будуть негайно звільнені», - зазначив керівник Укрзалізниці.

Усього з початку року вже звільнено 22 керівники філії Пасажирська компанія - це начальники вагонних дільниць, депо і вокзалів, які неналежним чином виконували свої посадові обов'язки або підозрюються у зловживаннях.

Зазначається що було відкрито 11 справ, в чотирьох з яких розслідування завершено, викрадене майно повернуто і збитки відшкодовані Укрзалізниці.

Нагадаємо, на початку жовтня Кравцов анонсував масові звільнення менеджменту Укрзалізниці в найближчі три місяці.

Нагадаємо, що раніше Олексій Гончарук звинуватив у корупції менеджмент Укрзалізниці. «Стан залізниці в Україні - критичний, вона дуже зношена», - зазначив прем'єрміністр.