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    Економіка та фінанси

    Укрзалізниця звільнила більше половини менеджерів пасажирського сектора

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    Були звільнені начальники вагонних дільниць, депо і вокзалів, які неналежним чином виконували свої посадові обов'язки або підозрюються у зловживаннях - Укрзалізниця звільнила більше половини менеджерів пасажирського сектора
    Були звільнені начальники вагонних дільниць, депо і вокзалів, які неналежним чином виконували свої посадові обов'язки або підозрюються у зловживаннях

    Було відкрито 11 справ, в чотирьох розслідування завершено, викрадене майно повернуто і збитки відшкодовані Укрзалізниці - пресслужба компанії

    Укрзалізниця з початку року замінила 55% керівного складу підрозділів філії Пасажирська компанія. Проти ексчиновників було відкрито 11 справ.

    Про це у вівторок, 22 жовтня, повідомила пресслужба компанії.

    Голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов зазначив, що пасажирський сектор є найбільш чутливим для населення, а отже, підрозділи компанії повинні чітко контролювати справність і чистоту поїздів, а також якість сервісу.

    «Керівники, які не можуть впоратися з цими завданнями, а тим більше підозрюються в корупційних схемах, будуть негайно звільнені», - зазначив керівник Укрзалізниці.

    Усього з початку року вже звільнено 22 керівники філії Пасажирська компанія - це начальники вагонних дільниць, депо і вокзалів, які неналежним чином виконували свої посадові обов'язки або підозрюються у зловживаннях.

    Зазначається що було відкрито 11 справ, в чотирьох з яких розслідування завершено, викрадене майно повернуто і збитки відшкодовані Укрзалізниці.

    Нагадаємо, на початку жовтня Кравцов анонсував масові звільнення менеджменту Укрзалізниці в найближчі три місяці.

    Нагадаємо, що раніше Олексій Гончарук звинуватив у корупції менеджмент Укрзалізниці. «Стан залізниці в Україні - критичний, вона дуже зношена», - зазначив прем'єрміністр.

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