«Укрзалізниця» на восьмому році війни виплатила $131 млн «Сбербанку России», – ЗМІ

«Погашення боргу «Укрзалізницею» перед АТ «Сбербанк» відбулося напередодні рішення РНБО щодо кризової ситуації та надання доручення Шмигалю про необхідність введення в компанію тимчасового управління»

У матеріалі сказано, що для виплати боргу перед банком країни-агресора «Укрзалізниця» випустила п'ятирічні євробонди

Укрзалізниця погасила зобов'язання перед АТ Сбербанк на суму $131 млн незважаючи на кризовий стан і потенційну можливість реструктуризації або судового оскарження боргів. Про це пише видання Цензор.

Зокрема, в матеріалі сказано, що для виплати боргу перед банком країни-агресора збиткова держкомпанія спеціально випустила п'ятирічні євробонди.

При цьому, за словами автора, операція проводилася з відома наглядової ради.

«27 квітня 2021 року наглядова рада АТ «Укрзалізниця» на позачерговому засіданні під чітким керівництвом голови Шевки Аджунера погодила залучення єврооблігацій у розмірі 300 млн доларів під 7,9 відсотків», – йдеться в матеріалі.

За словами автора, у презентації, яку роздали членам наглядової ради з метою залучення зовнішнього фінансування було зазначено «погашення заборгованості за існуючими кредитами / позиками та поповнення обігових коштів». У тому числі перед АТ «Сбербанк».

За попередньою інформацією, компанія не змогла або не захотіла провести переговори про реструктуризацію свого боргу або викупу її з дисконтом, як це зробили всі інші без винятку державні компанії, які мали борги перед «дочкою» російського банку після початку війни, йдеться в матеріалі.

«Наприклад, Державна холдингова компанія «Артем», яка заборгувала АТ Сбербанк $10,2 млн і 203,8 млн грн. все ще продовжує судитися з росіянами і веде переговори про отримання значного дисконту», – йдеться в статті.

За даними автора, під час презентації голова наглядової ради компанії Аджунер прямо зазначив, що він і в.о. голови правління «Укрзалізниці» погодили це рішення з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

«На початку травня 2021 року Міністерство фінансів України надало схвалення Угоди, про що було особисто повідомлено прем'єр-міністру. І це не перший транш, який перерахувала Укрзалізниця банку країни-агресора. Виплата боргів російському банку стала вже системною практикою компанії і Івана Юрика - в грудні 2020 року компанія погасила свій гривневий борг перед «Ощадбанком» у розмірі 175 млн грн. І це при тому, що компанія вже третій рік поспіль знаходиться в критичному фінансово-економічному стані», – зазначає автор.

Він також додає, що погашення боргу перед АТ «Сбербанк» відбулося напередодні рішення РНБО щодо кризової ситуації та надання доручення Денису Шмигалю про необхідність введення в компанію тимчасового управління.