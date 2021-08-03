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    Киянка вдруге помилково потрапила до санкційного списку РНБО як «терористка»

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    Молодша наукова співробітниця&nbsp;Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка&nbsp;Ольга Калініна&nbsp; - Киянка вдруге помилково потрапила до санкційного списку РНБО як «терористка»
    Молодша наукова співробітниця Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Ольга Калініна 
    Фото: Обозреватель

    Ользі Калініній потрібно знову доводити, що вона непричетна ні до проведення «референдуму» у Криму, ні до «роботи на Росію»

    Молодша наукова співробітниця Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Ольга Калініна вже вдруге помилково потрапила до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони. Її рахунки вже заблоковані, вона не може отримувати зарплату і користуватися банківськими картками.

    На те, щоб домогтися справедливості після попередніх санкцій, Ользі знадобився майже рік. Досі в неї за допущену жахливу помилку навіть не попросили вибачення – і ось нове випробування. Про це повідомляє «Обозреватель».

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    У 2018 році життя молодої жінки круто змінилося. Щасливу дружину і маму маленької Агати поставили перед фактом: тепер вона «терористка». Причому довгий час Ользі не говорили навіть у банку, чому заблоковані її рахунки.

    Згодом з'ясувалося, що в списку санкцій РНБО (від 2018 року) були не просто вказані ПІБ, але й розкриті персональні дані киянки: ІПН, паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон і т. д. А вишенькою на торті стала «посада» – «секретар територіальної виборчої комісії Первомайського району». Однак до «виборів» в окупованому Криму Ольга не мала жодного стосунку.

    На той час доньці Ольги, Агаті, було всього 2,5 роки. Молода жінка навіть не могла отримувати виплати на дитину.

    «Ні з картки переказати, ні зняти у відділенні банку через касу. Не виходило оплатити готівкою будь-які послуги і через термінал поповнення», – розповідала Ольга.

    Крім фінансових обмежень, у травні 2018 р. РНБО своїм рішенням доручила Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського союзу, США та інших держав про введення санкцій і поставити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів. Перевіряти на собі їх Ольга Калініна, звичайно ж, не хотіла – сім'я вирішила навіть не намагатися виїхати у відпустку за кордон.

    Майже рік знадобився на те, щоб наукову співробітницю київського інституту вивели зі списку. «Це коштувало нервів, часу, сил... Нікому не побажаю зіткнутися з подібною ситуацією», – каже Ольга.

    Ольга Калініна з чоловіком Михайлом. Фото: Обозреватель
    Ольга Калініна з чоловіком Михайлом. Фото: Обозреватель

    У 2019 році було опубліковано указ президента №82/2019, який вніс зміни до рішення РНБО: персональні дані киянки Ольги Калініної прибрали, а додали правильнікримської пособниці країни-агресора.

    Ольга з чоловіком Михайлом і маленькою донькою видихнули. Але в липні 2021 року сталося дежавю. Киянку відмовився обслуговувати Monobank, а потім і «Приватбанк». Її рахунки заблоковано.

    «Спочатку я подумала, що стався якийсь збій. Але коли мені надіслали повідомлення, що стосовно мене введено санкції, я подумала, що сплю. Адже це вже було!» – розповідає Ольга Калініна.

    Причому в фінансових установах пам'ятають попередню епопею і розуміють, що знову сталася помилка, але зробити нічого не можуть.

    Дійсно, на сайті Офісу президента опубліковано указ №265/2021, яким глава держави ввів у дію рішення РНБО. І у списку фізосіб, проти яких застосовані санкції, під номером 85 знову є «кримська Ольга Калініна», але з персональними даними київської.

    Ольга переконана – безкарність породжує безвідповідальність. «Ніхто навіть не перепросив за те, що сталося в 2018 році! І якби не розголос, не допомога ЗМІ, прокуратури АРК, Держприкордонслужби України, які надали докази того, що я ніяка не терористка, то я би досі жила в пеклі. Це ж треба так лажати, щоб удруге помилково «відправити» людину під санкції! Але, знаєте, навіть не здивуюся, якщо через кілька років знову побачу себе в подібному списку», – каже Ольга.

    Зараз киянка готується до чергового витка боротьби за справедливість. Ользі Калініній потрібно знову доводити, що вона непричетна ні до проведення «референдуму» у Криму, ні до «роботи на Росію».

    Теги: Крим РНБО санкції кияни
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    Киянка вдруге помилково потрапила до санкційного списку РНБО як «терористка»