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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» обмежила транзитні перевезення вантажів

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    Прийнято рішення тимчасово ввести конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України - «Укрзалізниця» обмежила транзитні перевезення вантажів
    Прийнято рішення тимчасово ввести конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України
    фото з відкритих джерел

    Залізничний перевізник зараз проводить роботи із модернізації інфраструктури

    «Укрзалізниця» у зв'язку із проведенням робіт із модернізації інфраструктури вводить тимчасові обмеження на перевезення транзитних вантажів через територію України. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Зокрема, зараз тривають роботи з електрифікації дільниці Ковель-Ізов-Держкордон та ремонтно-колійні роботи з модернізації дільниці Знам’янка-Здолбунів. У зв’язку із цим пропускна спроможність у напрямку Польщі знизилася до 350 вагонів на добу. Зазначених обсягів недостатньо, щоб забезпечити перевезення у передбачені терміни. Тому було прийнято рішення тимчасово ввести конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України», – пояснили в «Укрзалізниці».

    Після завершення інфраструктурних робіт перевезення буде поновлено, про це обіцяють проінформувати. Пасажирські залізничні перевезення між країнами здійснюватимуться без змін, запевнили в компанії.

    В «Укрзалізниці» нагадали, що виконують роботи з електрифікації дільниці Ковель-Ізов- Держкордон.

    «Завдяки реалізації цього проєкту компанія зможе збільшити вагу вантажних поїздів, підвищити пропускну спроможність та скоротити терміни доставки вантажів до країн ЄС», –пояснили у пресслужбі.

    До слова, «Укрзалізниця» спростила для пасажирів покупку квитків.

    Також «Укрзалізниця» запускає нові швидкісні потяги: дата і маршрути.

    Теги: Укрзалізниця транзит залізниця Україна перевезення
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    «Укрзалізниця» обмежила транзитні перевезення вантажів