«Укрзалізниця» отримала останню партію американських локомотивів



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Тепловози GE використовуються для перевезення вантажів промисловими підприємствами та портами чорноморського регіону

Локомотиви відправили в депо в Мелітополі

«Укрзалізниця» отримала останні 5 з 30 американських тепловозів General Electric після їх доукомплектування на Крюківському вагонобудівному заводі. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Зазначається, що локомотиви відправили в депо в Мелітополі.

За словами голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, тільки за перші кілька місяців нові локомотиви General Electric змогли зробити понад чотири тисяч рейсів, перевезти понад 7,5 млн тонн вантажів.

«За перший рік ми очікуємо, що завдяки новим локомотивам GE загальна економія пального становитиме понад 100 млн гривень для «Укрзалізниці», - зазначив він.

Кравцов розповів, що тепловози GE використовуються для перевезення вантажів промисловими підприємствами та портами чорноморського регіону. Вони задіяні в перевізному процесі на ділянці Запоріжжя-Камиш-Зоря-Волноваха і Долинська-Миколаїв.

«Середньодобовий пробіг тепловозів GE перевищив на 47% показники тепловозів, що здійснюють аналогічні перевезення в «Укрзалізниці» - він тепер становить 586 кілометрів», - стверджують в компанії.

Завдяки збільшеному міжремонтному періоду їх технічне обслуговування здійснюється через 92 діб, тоді як тепловози існуючих в «Укрзалізниці» серій вимагають такого сервісу через кожні дві доби.

Представник компанії General Electric Transportation Гохан Байхан повідомив, що дуже задоволений співпрацею з КВБЗ і високо оцінив технічну готовність підприємства. Також зазначив, що ніяких проблем з українською локалізацією виробництва він не бачить і найближчим часом можна довести її з 10% до 40%.

У майбутньому, за його словами, через півтора або два роки КВБЗ зможе майже повністю збирати «Тризуби» за винятком силового агрегату.

Нагадаємо, перший локомотив General Electric прибув в Україну 11 вересня минулого року.

«Укрзалізниця» і General Electric підписали багаторічний контракт на суму понад $1 млрд 23 лютого. Перший етап передбачає постачання наприкінці 2018 року і у першому кварталі 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE ТЕ33А з рівнем локалізації 10%. Ціна за одиницю складе $4,68 млн із ПДВ.