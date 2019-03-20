За п’ять років обсяги перевезення вантажів «Укрзалізницею» впали майже на 25% - експерти



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За останні п’ять років обсяги перевезення вантажів «Укрзалізницею» впали на понад 100 млн тонн

Вантажовідправники йдуть з «Укрзалізниці» часто саме через необґрунтовано високі тарифи, - експерти

Рішення «Укрзалізниці» підняти тарифи на вантажоперевезення негативно вплине на кількість її клієнтів, які все частіше обирають автомобільний транспорт. Про це йдеться в матеріалі «Апострофа».

За даними Українського інституту майбутнього, за останні п’ять років обсяги перевезення вантажів «Укрзалізницею» впали на понад 100 млн тонн, або майже на 25%. Це пов'язано, звичайно ж, з російською агресією і втратою контролю, як над низкою підприємств, так і залізничних шляхів.

На думку експертів, вантажовідправники йдуть з «Укрзалізниці» часто саме через необґрунтовано високі тарифи. «Виходить замкнуте коло - підняли тарифи, доходи зменшилися, а, щоб компенсувати - знову підняли тарифи...», - йдеться у матеріалі.

«Я впевнений, що таке рішення (про підняття тарифів, - ред.) не є стратегічно правильним з точки зору самої «Укрзалізниці». Адже дивіться: тарифи в черговий раз піднімають, а що відбувається з обсягами промислових перевезень? Вони стагнують і навіть зменшуються. Таким чином, штучно підвищуючи тарифи, «Укрзалізниця» сприяє тому, що виробники шукають альтернативу, в тому числі - вибирають для перевезень вантажів автомобільний транспорт. Простіше кажучи, в довгостроковій перспективі це призведе до втрат самої «Укрзалізниці», - зазначив в коментарі «Апострофа» голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва, заступник лідера РПЛ з економічної політики Віктор Галасюк.

Так само думають і в Європейській бізнес-асоціації.

«Тільки в 2018 році АТ «Укрзалізниця» перевезла на 18 млн тонн менше, ніж в 2017. Водночас, обсяг перевезень автомобільним транспортом збільшився. Тобто, подальше збільшення витрат на залізничні перевезення буде автоматично зменшувати обсяги перевезень залізничним транспортом і обсяги доходів АТ «Укрзалізниця», що, разом зі збитковістю пасажирських перевезень буде вимагати постійного підвищення тарифів для покриття витрат і дефіциту оборотних коштів», - відзначають в Асоціації.

«Зрозуміло, що підняти тарифи - це найпростіше рішення. На жаль, це далеко не новий підхід. Ми бачимо, що подібний підхід використовується і в інших сферах, наприклад, в газовій. Але це механізм, що в довгостроковій перспективі якраз послаблює, а не посилює економіку. Крім того, таке підвищення створює агресивне середовище всередині країни і дає фору іноземним виробникам, які є конкурентами вітчизняним. Це неправильна політика», - вважає Віктор Галасюк.