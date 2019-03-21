В «Укрзалізниці» назвали середню зарплату співробітників



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У структурі витрат «Укрзалізниці» більшу частину займають зарплати

В Україні зарплати залізничників нижчі, ніж у Білорусі приблизно на 20%, Росії - на 20-25%, Казахстані - на 10-15%

Середня зарплата в «Укрзалізниці» зараз становить близько 11,5 тисяч гривень. Про це в середу розповів журналістам керівник компанії Євген Кравцов, пише «Економічна правда».

«У структурі витрат «Укрзалізниці» більшу частину займають зарплати. На сьогоднішній день компанія вийшла з першої десятки за рівнем зарплат у галузях економіки України. Але ми традиційно перебували не нижче сьомого місця», - сказав Кравцов.

За його словами, середня зарплата по компанії становить близько 11,5 тисяч гривень, що трохи більше загальної середньої зарплати по країні.

«Навіть якщо проводити аналіз середніх зарплат у СНД, гірше, ніж в «Укрзалізниці», тільки в Узбекистані. У нас зарплати нижче, ніж у Білорусі приблизно на 20%, Росії - на 20-25%, Казахстані - на 10-15%. Різниця істотна» , - заявив керівник компанії.

За його словами, в ситуації, що склалася, важко утримувати співробітників.

«2016-2017 роки були катастрофічними з точки зору кількості людей, які залишили «Укрзалізницю». Ті роки вимірювалися десятками тисяч», - сказав Кравцов.

При цьому, за його словами, у першу чергу з компанії звільнялися співробітники високого класу.

У цьому контексті він нагадав про заплановану на квітень поточного року індексацію тарифів на вантажні перевезення на 14,2%.

«Доходи від індексації не покривають витрати «Укрзалізниці». З недавнього часу індексації тарифів витрати зросли на 10,3 млрд гривень, переважно через подорожчання дизпалива, електроенергії, металу і ремонтів, підвищення зарплати працівникам на 25%», - заявили в компанії.

До слова, «Укрзалізниця» не буде підвищувати ціни на квитки, але поділить вагони на класи.