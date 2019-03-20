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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» не буде підвищувати ціни на квитки, але поділить вагони на класи

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    Протягом 2019 року &laquo;Укрзалізниця&raquo; планувала кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення, а також перевезення вантажів - «Укрзалізниця» не буде підвищувати ціни на квитки, але поділить вагони на класи
    Протягом 2019 року «Укрзалізниця» планувала кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення, а також перевезення вантажів

    Ціна на проїзд залежатиме від класу вагона: «комфорт», «стандарт» і «економ»

    Підвищення тарифів на пасажирські перевезення, що раніше планувало АТ «Укрзалізниця», відсутнє у фінансовому плані компанії на 2019 рік. Про це йдеться в повідомленні компанії Facebook.

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    При цьому в «Укрзалізниці» повідомили про плани введення системи розподілу вагонів на класи: «комфор», «стандарт» і «економ».

    «Тарифи на пасажирські перевезення в 2019 році шляхом індексації не будуть змінюватися. Ціна на проїзд формуватиметься відповідно до класу вагону», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, протягом 2019 року «Укрзалізниця» планувала кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення, а також перевезення вантажів.

    Зокрема, планувалося підвищення вартість квитків з 1 квітня на 12% і ще на 12% - з жовтня. Крім того, компанія планувала і додаткове підвищення тарифів на пасажирські перевезення - на 13-21% - залежно від категорії поїзда і типу вагона.

    Нагадаємо, за 2018 рік «Укрзалізниця» підвищувала тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні.

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