«Укрзалізниця» не буде підвищувати ціни на квитки, але поділить вагони на класи



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Протягом 2019 року «Укрзалізниця» планувала кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення, а також перевезення вантажів

Ціна на проїзд залежатиме від класу вагона: «комфорт», «стандарт» і «економ»

Підвищення тарифів на пасажирські перевезення, що раніше планувало АТ «Укрзалізниця», відсутнє у фінансовому плані компанії на 2019 рік. Про це йдеться в повідомленні компанії Facebook.

При цьому в «Укрзалізниці» повідомили про плани введення системи розподілу вагонів на класи: «комфор», «стандарт» і «економ».

«Тарифи на пасажирські перевезення в 2019 році шляхом індексації не будуть змінюватися. Ціна на проїзд формуватиметься відповідно до класу вагону», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, протягом 2019 року «Укрзалізниця» планувала кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення, а також перевезення вантажів.

Зокрема, планувалося підвищення вартість квитків з 1 квітня на 12% і ще на 12% - з жовтня. Крім того, компанія планувала і додаткове підвищення тарифів на пасажирські перевезення - на 13-21% - залежно від категорії поїзда і типу вагона.

Нагадаємо, за 2018 рік «Укрзалізниця» підвищувала тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні.