«Укрзалізниця» планує поштові відправлення перевозити у пасажирських потягах



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В «Укрзалізниці» обіцяють, що послуга жодним чином не вплине на якість і швидкість пасажирських перевезень

Для перевезення поштових відправлень планується використовувати фітингові платформи, що будуть модернізовані під візки пасажирських вагонів

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» планує використовувати для перевезення поштових відправлень пасажирські поїзди. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«У контейнерах, що «Укрзалізниця» має намір включити до складу деяких пасажирських поїздів, планується перевозити поштові відправлення. Наразі компанія веде переговори з поштовими операторами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послуга буде надаватися аналогічно до вагонів-автомобілевозів і жодним чином не вплине на якість і швидкість пасажирських перевезень.

Для перевезення поштових відправлень планується використовувати фітингові платформи, що будуть модернізовані під візки пасажирських вагонів.

Як повідомлялося, на деякі поїзди можна буде придбати квитки за 60 днів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила 30 додаткових поїздів до сезону відпусток.

«Укрзалізниця» просить Раду і Кабмін виділити їй додаткове фінансування.