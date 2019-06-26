«Укрзалізниця» встановить ринкові ціни на пасажирські перевезення



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Компанія планує невдовзі відкрити доступ до ринку залізничних перевезень для приватних залізничних компаній

«Укрзалізниця» планує скоригувати ціни на пасажирські перевезення в Україні та встановити їх на рівні ринкових цін.

Про це йдеться у проспекті емісії єврооблігацій «Укрзалізниці», передає «Інтерфакс-Україна».

«Однією з цілей програми реформи «Укрзалізниці» є коригування тарифної політики таким чином, щоб ціни на пасажирські перевезення засновувались на рівні попиту та пропозиції на ринку», — йдеться у документі «Укрзалізниці».

У компанії зазначають, що ринкові ціни там встановлюють на перевезення пасажирів поїздами «Інтерсіті+» бізнес-класу. Водночас не уточнюють, на скільки можуть змінитися ціни на залізничні квитки на інші перевезення.

Крім цього, компанія планує невдовзі відкрити доступ до ринку залізничних перевезень для приватних залізничних компаній.

Зазначимо, що деякі напрямки пасажирських перевезень «Укрзалізниці» є збитковими. Збиток від більшості пасажирських перевезень «Укрзалізниця» покриває коштами, отриманими від вантажних перевезень.