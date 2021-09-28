«Укрзалізниця» продала перші лоти непрофільних активів в рази дорожче від початкової ціни

В «Укрзалізниці» планують отримати в 2021 році 1,9 млрд грн від відчуження непрофільних активів

На продаж було виставлено магазини, адмінбудівлі, нежитлові приміщення та склади

АТ «Укрзалізниця» продала перші лоти непрофільних активів за ціною у 5-20 разів вище стартової на аукціонах, що відбулися в електронній системі Prozorro.Продажі.

Про це Укрінформу повідомили в ДП «Прозоро. Продажі» з посиланням на директора підприємства Олексія Соболєва.

Соболєв відзначив «шалений попит» на об'єкти нерухомості Укрзалізниці у Києві, Смілі та Кривому Розі, що продавалися на п'яти аукціонах 27 вересня 2021 року.

Він уточнив, що на продаж було виставлено магазини, адмінбудівлі, нежитлові приміщення, склади тощо. Через велику кількість учасників – понад сорок – аукціони завершилися пізно ввечері.

«По три-чотири десятки учасників на аукціони в Києві та по два десятки в регіонах (Смілі та Кривому Розі). Це успіх. Ціни зростають космічно. Не дивно, бо конкуренція запекла. Що приємно, ціни зростають як у столиці, так і в регіонах. В результаті, по чотирьох аукціонах, замість стартових 5 млн грн УЗ отримає 35 млн грн», – зазначив Соболєв після закінчення перших торгів.

Так, найбільшу ціну – майже 184 млн грн за стартових 8,3 млн грн – було запропоновано за 5,8 га землі і старі будівлі неподалік станції метро «Бориспільська» у Києві.

За словами в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Камишіна, надалі аукціони планується проводити щотижня та виставити на продаж до кінця року об’єктів на загальну суму понад 500 млн грн.

З переліком запланованих до продажу об’єктів можна ознайомитися за посиланням.

Від реалізації цих активів компанія планувала отримати щонайменше пів мільярда гривень. Але перші аукціони свідчать, що «ця цифра може збільшитися у декілька разів», резюмував Камишін.

«Кошти від продажу непрофільних активів спрямуємо на ремонт інфраструктури та рухомого складу у пропорції 50/50 відсотків», – повідомив очільник Укрзалізниці.

Нагадаємо, 31 березня Кабінет Міністрів затвердив консолідований фінансовий план АТ «Укрзалізниця» на 2021 рік, який передбачає прибуток на рівні 3,6 млрд грн. Зокрема, в компанії планують отримати 1,9 млрд грн від відчуження непрофільних активів.

В Укрзалізниці працює постійно діюча комісія, яка визначає перелік непрофільних активів. До переліку зазначених активів включають об’єкти, які компанія не використовує у своїй безпосередній діяльності з організації перевезень пасажирів та вантажів.

Джерело: Укрінформ