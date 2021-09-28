Вартість ремонту будівлі Верховного Суду зросла майже до 600 млн грн

Ремонт Верховного Суду здорожчав ще на третину від первинної угоди

Верховний Суд України 23 вересня уклав угоду з ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Ідеа» про додаткові ремонтні роботи будівлі у Солом’янському районі Києва на 162,5 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.

У листопаді 2020 року компанія виграла підряд суду щодо ремонту цієї будівлі вартістю 435,52 млн грн. Вона мала виконати реставраційний ремонт частини будівлі літер «А» на проспекті Повітрофлотському, 28 (ліве крило в осях «1-21» та «А-Т») до кінця 2022 року. Значні кошти йшли на гіпсовий декор. Lеякі з інших вибірково перевірених цін будматеріалів суттєво перевищували ринковий рівень, пише видання «Наші гроші».

Нинішню додаткову закупівлю в того самого постачальника на 162,5 млн на грн, що не перевищує 50% ціни первинного договору, провели за переговорною процедурою. Це пояснили коригуванням проєкту від ТОВ «Астон Люкс» у зв’язку з переглядом деяких проєктних рішень і тим, що в процесі виконання були виявлені додаткові обсяги робіт.

Мова про внутрішні будівельні роботи, зовнішні опоряджувальні роботи вхідної групи, монтаж і пусконалагодження ліфтів, влаштування опалення, вентиляції, кондиціонування, електромонтажних мереж КЛ-10 Кв, слабкострумових мереж та антикригової системи.

Сума договорів складає 598,02 млн грн, що на третину більше від ціни первинної угоди.

Столичною «Ідеа» Ольги Ізбишевої керує Андрій Ступак. За даними джерел «Наших грошей», він працював у ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали», яке пов’язане із ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд». А те у свою чергу було попереднім підрядником Верховного Суду щодо ремонту будівлі перед «Ідеа».