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    «Укрзалізниця» зриває плани перевезень вантажів і одночасно підвищує вартість послуг, – експерт

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    Гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак розкритикував діяльність&nbsp;&laquo;Укрзалізниці&raquo; - «Укрзалізниця» зриває плани перевезень вантажів і одночасно підвищує вартість послуг, – експерт
    Гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак розкритикував діяльність «Укрзалізниці»

    Гусак зазначив, що в першій половині вересня ситуація на «Укрзалізниці» з оборотом вагонів лише погіршувалась

    «Укрзалізниця» використовує своє монопольне становище, щоб підвищувати тарифи на перевезення, хоча сервіс постійно погіршується. Про це заявив гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак.

    «Ситуація дуже сумна. Вперше за майже півтора роки УЗ в серпні не змогла виконати власні заявлені плани перевезень. Внаслідок цього вантажовласники та відправники вантажів зіткнулися зі збільшенням термінів доставки, подекуди зривом контрактів та всюди зростанням витрат. І найбільше чітким доказом цього служить збільшення обороту напіввагону в серпні місяці на більш ніж на 15%», – розповів Гусак.

    За його словами, на початку поточного року і до липня оборот вагону складав шість діб, проте в серпні він перевищив сім, що є дуже суттєвим зростанням. Він наголосив: зростання показника обороту вагонів – це зростання термінів доставки вантажів, що негативно впливає на роботу бізнесу.

    «Це означає також кинуті поїзди, які тижнями не можуть доїхати до своїх споживачів. І це збільшення на 15% свідчить про різке погіршення операційної ситуації на «Укрзалізниці», – зазначив Гусак.

    Він також зазначив, що в першій половині вересня ситуація на «Укрзалізниці» з оборотом вагонів лише погіршувалась. Проте «Укрзалізниця» все одно ухвалила рішення про збільшення тарифу на перевезення, що бізнес сприйняв як знущання.

    «Коли одночасно і підвищують ціни, а з 1 вересня, я хотів би нагадати, що в нас в Україні були підвищені тарифи від 8 до 50%, і водночас з цим погіршилася якість сервісу. Внаслідок чого вантажовідправники змушені нести додаткові витрати. Не тільки вантажовідправники, а всі, хто користується залізницею», – пояснив Гусак.

    На його думку, «Укрзалізниця» дозволяє собі такі кроки виключно через те, що є монополістом на ринку залізничних перевезень, і бізнес змушений платити необгрунтовано високу ціну за послуги низької якості.

    «Це взагалі якийсь дуже дивний підхід до бізнесу, який може дозволити собі лише монополіст», – констатував Гусак.

    Раніше економіст Борис Кушнірук зазначав, що з черговим підвищенням тарифів на вантажні перевезення залізницею має розібратись Антимонопольний комітет, адже воно необгрунтоване.

    Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив: влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в «Укрзалізниці» та подолати там корупцію, а не знову запроваджувати підвищення тарифів на вантажні перевезення.

    Нагадаємо, раніше Тимчасова слідча комісія ВР визнала, що «Укрзалізниця» перебуває в критичному стані через корупцію та непрофесійність керівництва.

    Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес перевезення
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    «Укрзалізниця» зриває плани перевезень вантажів і одночасно підвищує вартість послуг, – експерт