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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» скасовує потяги до Москви з Ковеля і Жмеринки

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    Поїзд &laquo;Хмельницький/Жмеринка-Москва&raquo; тепер складатиметься з причіпних вагонів &laquo;Хмельницький-Москва&raquo; до поїзда №74 &laquo;Львів-Москва&raquo; - «Укрзалізниця» скасовує потяги до Москви з Ковеля і Жмеринки
    Поїзд «Хмельницький/Жмеринка-Москва» тепер складатиметься з причіпних вагонів «Хмельницький-Москва» до поїзда №74 «Львів-Москва»

    19 травня відбудеться останній рейс потяга сполученням «Москва-Ковель» через низький пасажтропотік

    «Укрзалізниця» скасовує причіпні вагони до Москви в потягах з Ковеля і Жмеринки, щоб звільнити вагони для внутрішніх перевезень. Про це повідомляє  LB.ua.

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    Зазначається, що 19 травня відбудеться останній рейс потяга сполученням «Москва-Ковель». Також припиняє курсування потяг «Жмеринка-Москва» через низький пасажиропотік.

    Поїзд «Хмельницький/Жмеринка-Москва» тепер складатиметься з причіпних вагонів «Хмельницький-Москва» до поїзда №74 «Львів-Москва». Причеплення вагонів відбуватиметься в Хмельницькому, через що поїзд №74 змінює графік і буде відправлятися зі Львова о 14:40 замість 10:00, прибуватиме до Києва о 00:41 замість 19:35, а прибуватиме до Москви - о 14:30 замість 10:41.

    У зворотному напрямку: виїзд з Москви о 17:42, з Києва - о 07:12, з Хмельницького о 13:40 з прибуттям до Львова о 17:57.

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