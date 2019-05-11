В «Укрзалізниці» незаконно виписали премій на 50 млн грн



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Під час непланової перевірки діяльності компанії за 2018 рік виявлено факти нарахування деяким працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі двох окладів

Аудитори «Укрзалізниці» виявили неправомірне нарахування виплат працівникам вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський» майже на 51 мільйон гривень. Про це йдеться на сайті компанії в суботу, 11 травня.

«Колишнє керівництво виробничого підрозділу Вагонна дільниця станції «Київ-Пасажирський» філії Пасажирська компанія АТ «Укрзалізниця» приховало 50,9 млн грн, нараховані як премії, одноразові заохочення і матеріальна допомога окремим працівникам», - йдеться в повідомленні.

Так, під час непланової перевірки діяльності компанії за 2018 рік виявлено факти, коли деяким працівникам виплачувалася матеріальна допомога на оздоровлення при виході у щорічну відпустку в розмірі двох окладів, в тому числі 2-3 рази на рік.

Наприклад, зазначається, що керівник цієї вагонної дільниці за своєю заявою безпідставно отримав матеріальну допомогу на оздоровлення в липні 2018 року в розмірі двох окладів - на загальну суму 45100 грн.

Також встановлено факт виділення понад 165 000 у вигляді премій і заохочень головному бухгалтеру, яка в момент виплати відсутня на робочому місці, фактично перебуваючи на лікарняному, в щорічній або навчальній відпустці.

Зазначається, що колишніми керівником вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський» та головним бухгалтером не контролювалося нарахування зарплати відповідно до чинного законодавства.

«Більше того, вони своїми усними вказівками змушували своїх підлеглих працівників проводити нарахування коштів без відповідних нормативних документів, оформлених належним чином, а в разі відмови від виконання поставлених ними завдань погрожували звільненням або фізичною розправою», - повідомили в «Укрзалізниці».

Матеріали перевірки передано до правоохоронних органів.