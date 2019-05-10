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    Мінінфраструктури планує прокласти євроколію у напрямку Львів-Київ-Одеса

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    Мінінфраструктури планує прокласти євроколію у напрямку Львів-Київ-Одеса

    Вартість прокладання євроколії складає близько 10 мільярдів гривень

    Міністерство інфраструктури України планує прокласти колію європейського зразка (шириною 143,5 сантиметра, в Україні прокладені колії шириною 152 сантиметри) у напрямку Львів-Київ-Одеса.

    Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

    Водночас міністр зазначив, що Україна не планує повністю переходити на європейський стандарт колії.

    «У випадку євроколії ми плануємо реалізувати її у напрямку Львів-Київ-Одеса. Потім є плани розширити на Дніпро та Харків, можливо, ще декілька міст», — повідомив міністр.

    За розрахунками Мінінфраструктури, вартість прокладання євроколії, яка пролягатиме паралельно вже збудованій залізниці радянського стандарту, складає близько 10 мільярдів гривень. Протягом 2019 року в уряді розпочнуть розробляти техніко-економічне обґрунтування.

    Омелян також зазначив, що поїзди «Укрзалізниці» не можуть розганятися до високих швидкостей через поганий стан залізничних шляхів.

    «Нам потрібно спочатку відремонтувати шляхи. Або ж їх доведеться перебудовувати, щоб кривизна відповідала швидкісним параметрам. І тільки потім ми можемо говорити про те, щоб суттєво та якісно змінити рухомий склад», — заявив Омелян.

    Зазначимо, що різні стандарти колій в Україні та ЄС є однією з причин того, що Україна не може прокладати прямого залізничного сполучення з Європою. Це також заважає виходу на українську залізницю приватних європейських лоукост-компаній.

    Єдина колія європейського зразка, що сполучає українське місто та ЄС прокладена з Мукачева. Зокрема, минулого року нею пустили поїзд сполученням Мукачево-Будапешт. У 2019 році цією колією з'єднали Мукачево та Кошице.

    Перший рейс поїзда до Кошице відбудеться 9 червня 2019 року. Очікується, що до словацького міста можна буде дістатися за 4 години.

    Раніше повідомлялося, що міністерство інфраструктури України має намір залучити інвестора для будівництва нової швидкісної залізниці, яка з’єднає Київ і Одесу колією європейського стандарту - 1435 мм. 

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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