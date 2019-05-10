Мінінфраструктури планує прокласти євроколію у напрямку Львів-Київ-Одеса



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Вартість прокладання євроколії складає близько 10 мільярдів гривень

Міністерство інфраструктури України планує прокласти колію європейського зразка (шириною 143,5 сантиметра, в Україні прокладені колії шириною 152 сантиметри) у напрямку Львів-Київ-Одеса.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Водночас міністр зазначив, що Україна не планує повністю переходити на європейський стандарт колії.

«У випадку євроколії ми плануємо реалізувати її у напрямку Львів-Київ-Одеса. Потім є плани розширити на Дніпро та Харків, можливо, ще декілька міст», — повідомив міністр.

За розрахунками Мінінфраструктури, вартість прокладання євроколії, яка пролягатиме паралельно вже збудованій залізниці радянського стандарту, складає близько 10 мільярдів гривень. Протягом 2019 року в уряді розпочнуть розробляти техніко-економічне обґрунтування.

Омелян також зазначив, що поїзди «Укрзалізниці» не можуть розганятися до високих швидкостей через поганий стан залізничних шляхів.

«Нам потрібно спочатку відремонтувати шляхи. Або ж їх доведеться перебудовувати, щоб кривизна відповідала швидкісним параметрам. І тільки потім ми можемо говорити про те, щоб суттєво та якісно змінити рухомий склад», — заявив Омелян.

Зазначимо, що різні стандарти колій в Україні та ЄС є однією з причин того, що Україна не може прокладати прямого залізничного сполучення з Європою. Це також заважає виходу на українську залізницю приватних європейських лоукост-компаній.

Єдина колія європейського зразка, що сполучає українське місто та ЄС прокладена з Мукачева. Зокрема, минулого року нею пустили поїзд сполученням Мукачево-Будапешт. У 2019 році цією колією з'єднали Мукачево та Кошице.

Перший рейс поїзда до Кошице відбудеться 9 червня 2019 року. Очікується, що до словацького міста можна буде дістатися за 4 години.

Раніше повідомлялося, що міністерство інфраструктури України має намір залучити інвестора для будівництва нової швидкісної залізниці, яка з’єднає Київ і Одесу колією європейського стандарту - 1435 мм.

Джерело: Інтерфакс-Україна