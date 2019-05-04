«Укрзалізниця» подвоїть кількість місць у Бориспільському експресі



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Планується, що з 10 травня рейси подвоєного складу поїздів повинні стати регулярними

Подвоєний склад потягів буде використовуватися для перевезення пасажирів в/з аеропорту в пікові години, - керівник «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» у суботу, 4 травня запустить тестовий рейс подвоєного потягу за маршрутом Kyiv Boryspil Express. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Як повідомив напередодні керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов, подвоєний склад потягів буде використовуватися для перевезення пасажирів в/з аеропорту в пікові години.

Зазначається, що з 10 травня рейси подвоєного складу поїздів повинні стати регулярними. Склад потягів о 17:00 курсуватиме за маршрутом Київ - аеропорт Бориспіль, а о 17:41 - у зворотному напрямку.

«З початком сезону відпусток і збільшенням кількості авіарейсів додаємо місць в експресі в аеропорт «Бориспіль». Вже з наступного тижня в пікові години, а саме о 17:00 зі станції «Київ-Пасажирський» та о 17:41 назад, на цьому маршруті курсуватиме подвоєний склад поїзда. Завдяки цьому за один рейс поїзд зможе брати на борт більше 200 пасажирів», - розповів Кравцов.

Як раніше писав Styler, очільник «Укралізниці» Євген Кравцов заявив, що Бориспільський експрес чекають «позитивні зміни». За його словами, «Укрзалізниця» готує нові вагони для експресу.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила три додаткових потяги на час великодніх свят. Так, додатково призначила поїзди № 219/217 Київ - Івано-Франківськ, №298/297 Київ - Херсон і №204/203 Хмельницький - Київ. Загалом на Великдень і травневі свята було призначено 27 додаткових поїздів і додаткові рейси для п'яти графікових потягів.