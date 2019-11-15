На ремонт трьох станцій київської підземки виділено 60 млн грн



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Аукціон на виконання капітального ремонту станції метро «Сирець» відбудеться 2 грудня цього року

Станції «Сирець», «Університет» і «Арсенальна» переобладнають під потреби маломобільних громадян

Київський метрополітен оголосив тендери на виконання капітального ремонту трьох станцій: «Сирець», «Університет» і «Арсенальна». Йдеться про забезпечення доступу маломобільних громадян.

Очікувана вартість капітального ремонту станції «Арсенальна» складає 19,8 млн гривень, «Університету» – 19,4 млн грн, «Сирця» – 20,7 млн грн.

Аукціони відбудуться відповідно 28 листопада, 29 листопада та 2 грудня цього року.

Усі три проєкти, зокрема, передбачають заміну візуальної навігації (збільшений шрифт, контрастний колір, надписи шрифтом Брайля), годинникових табло, дверей і турнікетів (розширення проходу для візків і багажу), огороджувальних бар’єрів, а також облаштування тактильної плитки і шутц-ліній, ремонт сходів тощо.

Нагадаємо, 1 листопада відкрився оновлений вестибюль №2 станції метро «Святошин». Дивіться, як змінилася станція після ремонту.

Капітальний ремонт станції метро «Святошин» розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт виходи до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працювали. У жовтні 2018 року ремонт станції продовжили до 31 грудня 2018 року. Однак, ремонтні роботи затяглися.

Джерело: Хмарочос