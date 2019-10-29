Укрзалізниця відкрила рух потягів на відремонтованій ділянці Волноваха – Комиш-Зоря



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Пропускна спроможність дільниці Волноваха – Комиш-Зоря збільшиться з 20-ти пар поїздів на добу в 2016 році до 49 пар поїздів у 2019-му

На двоколійному перегоні побудовано 15,5 км колії

Укрзалізниця відкрила рух поїздів на новому двоколійному перегоні Зачатівська-Роз’їзд – Хлібодарівка, де побудовано 15,5 км колії.

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

Зазначається, що відтепер дільниця Волноваха—Комиш-Зоря стала повністю двоколійною, що дозволить залізниці пропускати значно більше поїздів у маріупольському напрямку.

«Модернізація стратегічної залізничної гілки Волноваха—Комиш-Зоря – це найпотужніше будівництво нової колії за часів незалежної України, що тривало кілька років», - пише пресслужба компанії.

Загалом Укрзалізниця збудувала понад 34,4 км нових колій, завдяки чому значно збільшила можливості для транспортування вантажів у стратегічному маріупольському напрямку. Всього упродовж 2016–2019 років на реалізацію проєкту компанія спрямувала 460 млн грн власних коштів.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов зазначив, що завдяки реалізації проєкту пропускна спроможність дільниці Волноваха – Комиш-Зоря збільшиться з 20-ти пар поїздів на добу в 2016 році до 49 пар поїздів, з яких 42 – вантажних, 5 – пасажирських, 2 приміських — у 2019 році.

Довідка: Загальна протяжність напрямку Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха – Маріуполь складає 311,9 км експлуатаційної довжини, у тому числі в межах обслуговування регіональної філії «Донецька залізниця» — 157,3 км: Комиш-Зоря – Волноваха – 83,7 км, Волноваха – Маріуполь – 73,6 км.

Як повідомлялося, експрес з Києва до Маріуполя тепер курсуватиме щодня.