Експрес з Києва до Маріуполя тепер курсуватиме щодня



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Маршрут Київ - Маріуполь став щоденним Фото: Укрінформ

Поїзд сформовано із 10 вагонів (трьох плацкартних, шести купейних та одного вагона типу СВ)

«Укрзалізниця» 27 жовтня запустила другий склад нічного експреса № 10/9 Київ - Маріуполь, таким чином цей маршрут став щоденним.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд сформовано із 10 вагонів (трьох плацкартних, шести купейних та одного вагона типу СВ) після капітально-відновлювального ремонту.

На капітально-відновлювальний ремонт цих вагонів «Укрзалізниця витратила понад 140 млн грн.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов зазначив, що ремонт дозволяє подовжити термін експлуатації вагона на половину його життєвого циклу. «Вагон можна буде використовувати на 14 років більше при нормативному терміні служби 28 років», – повідомив Кравцов.

Як відомо, перший склад поїзда № 10/9 «Київ – Маріуполь» курсує з 30 березня через день. За цей період ним скористалися в обох напрямках загалом 74,1 тисяч пасажирів.