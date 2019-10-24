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    У Києві на залізничному вокзалі встановлять зарядку для електромобілів - Укрзалізниця

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    Якщо послуга стане популярною, такі зарядки з&rsquo;являться і на інших вокзалах України - керівник Укрзалізниці - У Києві на залізничному вокзалі встановлять зарядку для електромобілів - Укрзалізниця
    Якщо послуга стане популярною, такі зарядки з’являться і на інших вокзалах України - керівник Укрзалізниці

    Встановлення зарядок для електромобілів – це ще один крок для збереження навколишнього середовища та популяризації електричного транспорту - Кравцов

    Укрзалізниця до кінця цього року встановить на Центральному залізничному вокзалі Києва зарядку для електромобілів.

    Про це повідомив у Facebook голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

    «Бюрократичні перепони, щоб на Центральному вокзалі з'явилась зарядка для електрокарів, ми знесли… Нарешті можу анонсувати: зарядити свій електромобіль можна буде на головному залізничному вокзалі столиці», - написав Євген Кравцов.

    Також очільник Укрзалізниці зазначив, що майже половина залізничної мережі України електрифікована.

    «Ми активно працюємо над тим, щоб перевозити якомога більше вантажів і пасажирів електропоїздами, тим самим зменшивши викиди. Встановлення зарядок для електромобілів – це ще один крок для збереження навколишнього середовища та популяризації електричного транспорту».

    Наразі Укрзалізниця вже провела аукціон та обрала партнера, що встановить відповідне обладнання.

    «Якщо послуга стане популярною, такі зарядки з’являться і на інших вокзалах України», – резюмував керівник Укрзалізниці.

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