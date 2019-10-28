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    Дарницький вокзал у Києві вже ніхто не збирається добудовувати

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    Недобудований Дарницький вокзал - Дарницький вокзал у Києві вже ніхто не збирається добудовувати
    Недобудований Дарницький вокзал

    В Укрзалізниці не бачать доцільності добудовувати вокзал

    Укрзалізниця не буде добудовувати Дарницький вокзал в столиці, оскільки не бачить економічної доцільності проєкту.

    Про це сказав директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики УЗ Антон Саболевський під час дебатів «Державні інфраструктурні монополії: залишити не можна приватизувати», повідомляє ЦТС.

    «Дарницький вокзал - це складна тема. Історія вже трохи пішла вперед - там побудувалася певна кількість комерційних центрів навколо. Тому поки ми не бачимо економічної доцільності добудовувати цей об'єкт», - заявив він.

    Нагадаємо, у 2015 році Укрзалізниця мала намір відкрити в недобудованому будинку Дарницького вокзалу адміністративну частину, торговий комплекс і вела переговори про можливе відкриття там готелю.

    «Ми робимо експертизу цієї будівлі, після чого проєкт буде розбитий на три черги. Перша черга - це буде та частина будівлі, яка розташована найближче до існуючого вокзалу, ми там хочемо зробити «Укрзалізницю new». В існуючому головному офісі УЗ залишиться тільки апарат управління самого ПАТ, а всі нові компанії, які будуть створюватися (пасажирська, вантажна, промислова) будуть розташовуватися в будівлі Дарницького вокзалу», - казав у грудні 2015 року на той момент в.о. голови правління УЗ Володимир Завгородній.

    До слова, Укрзалізниця до кінця цього року встановить на Центральному залізничному вокзалі Києва зарядку для електромобілів.

    Київ Укрзалізниця будівництво вокзал
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