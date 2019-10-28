Дарницький вокзал у Києві вже ніхто не збирається добудовувати



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Недобудований Дарницький вокзал

В Укрзалізниці не бачать доцільності добудовувати вокзал

Укрзалізниця не буде добудовувати Дарницький вокзал в столиці, оскільки не бачить економічної доцільності проєкту.

Про це сказав директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики УЗ Антон Саболевський під час дебатів «Державні інфраструктурні монополії: залишити не можна приватизувати», повідомляє ЦТС.

«Дарницький вокзал - це складна тема. Історія вже трохи пішла вперед - там побудувалася певна кількість комерційних центрів навколо. Тому поки ми не бачимо економічної доцільності добудовувати цей об'єкт», - заявив він.

Нагадаємо, у 2015 році Укрзалізниця мала намір відкрити в недобудованому будинку Дарницького вокзалу адміністративну частину, торговий комплекс і вела переговори про можливе відкриття там готелю.

«Ми робимо експертизу цієї будівлі, після чого проєкт буде розбитий на три черги. Перша черга - це буде та частина будівлі, яка розташована найближче до існуючого вокзалу, ми там хочемо зробити «Укрзалізницю new». В існуючому головному офісі УЗ залишиться тільки апарат управління самого ПАТ, а всі нові компанії, які будуть створюватися (пасажирська, вантажна, промислова) будуть розташовуватися в будівлі Дарницького вокзалу», - казав у грудні 2015 року на той момент в.о. голови правління УЗ Володимир Завгородній.

До слова, Укрзалізниця до кінця цього року встановить на Центральному залізничному вокзалі Києва зарядку для електромобілів.