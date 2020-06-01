«Укрзалізниця» відновила рух потягів далекого прямування
1 червня відновлено рух 22 поїздів далекого прямування, 2 червня планується відновлення руху 7 поїздів, 3 червня - 1 поїзду, 4 червня - ще 5 поїздів
Акціонерне товариство «Укрзалізниця» 1 червня відновило рух поїздів далекого прямування.
Про це повідомили у пресслужби компанії.
Зокрема, в понеділок відновлено рух 22 поїздів далекого прямування, 2 червня планується відновлення руху 7 поїздів, 3 червня - 1 поїзду, 4 червня - ще 5 поїздів.
При цьому подальше відновлення руху поїздів залежить від рішення обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Як повідомлялось, «Укрзалізниця» планує запустити 42 поїзди з 1 червня.
Раніше компанія відкрила продаж квитків на поїзди.
Згідно з постановою Кабінету міністрів України №392, продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах.
Пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках, вимірювання температури тіла буде здійснюватися під час посадки в вагон.
Раніше повідомлялося, «Укрзалізниця» технічно готова розпочати пасажирське сполучення з 1 червня, до запуску готові 42 поїзди.
Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.