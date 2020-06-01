«Укрзалізниця» відновила рух потягів далекого прямування



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«Укрзалізниця» планує запустити 42 поїзди з 1 червня

1 червня відновлено рух 22 поїздів далекого прямування, 2 червня планується відновлення руху 7 поїздів, 3 червня - 1 поїзду, 4 червня - ще 5 поїздів

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» 1 червня відновило рух поїздів далекого прямування.

Про це повідомили у пресслужби компанії.

Зокрема, в понеділок відновлено рух 22 поїздів далекого прямування, 2 червня планується відновлення руху 7 поїздів, 3 червня - 1 поїзду, 4 червня - ще 5 поїздів.

При цьому подальше відновлення руху поїздів залежить від рішення обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» планує запустити 42 поїзди з 1 червня.

Раніше компанія відкрила продаж квитків на поїзди.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України №392, продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах.

Пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках, вимірювання температури тіла буде здійснюватися під час посадки в вагон.

Раніше повідомлялося, «Укрзалізниця» технічно готова розпочати пасажирське сполучення з 1 червня, до запуску готові 42 поїзди.

Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.