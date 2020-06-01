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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» відновила рух потягів далекого прямування

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; планує запустити 42 поїзди з 1 червня - «Укрзалізниця» відновила рух потягів далекого прямування
    «Укрзалізниця» планує запустити 42 поїзди з 1 червня

    1 червня відновлено рух 22 поїздів далекого прямування, 2 червня планується відновлення руху 7 поїздів, 3 червня - 1 поїзду, 4 червня - ще 5 поїздів

    Акціонерне товариство «Укрзалізниця» 1 червня відновило рух поїздів далекого прямування.

    Про це повідомили у пресслужби компанії.

    Зокрема, в понеділок відновлено рух 22 поїздів далекого прямування, 2 червня планується відновлення руху 7 поїздів, 3 червня - 1 поїзду, 4 червня - ще 5 поїздів.

    При цьому подальше відновлення руху поїздів залежить від рішення обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    Як повідомлялось, «Укрзалізниця» планує запустити 42 поїзди з 1 червня.

    Раніше компанія відкрила продаж квитків на поїзди.

    Згідно з постановою Кабінету міністрів України №392, продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах.

    Пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках, вимірювання температури тіла буде здійснюватися під час посадки в вагон.

    Раніше повідомлялося, «Укрзалізниця» технічно готова розпочати пасажирське сполучення з 1 червня, до запуску готові 42 поїзди.

    Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину

     Читайте також: Відсьогодні в Україні запустять поїзди: що треба знати пасажирам
    економіка міністр Укрзалізниця
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