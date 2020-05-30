Стало відомо, коли поновиться рух пасажирських потягів у західному регіоні



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З 1 червня буде поновлено залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, міжобласному сполученні

Відповідно до графіка відновлення роботи транспорту в Україні з 15 червня поновиться авіаційне сполучення

Пасажирські перевезення залізницею на заході України буде відновлено з 4 червня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

«Швидкісні потяги готові розпочати рух, відновлення пасажирських залізничних перевезень розпочнеться з 1 червня, з 4 червня розпочнеться рух у західному регіоні», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня в Україні розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення. Другий етап пом’якшення карантинних заходів має розпочатися 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Відповідно до графіка відновлення роботи транспорту в Україні, опублікованого міністром інфраструктури, з 1 червня буде поновлено залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, а з 15 червня поновиться авіаційне сполучення.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 1 червня відновлює рух електричок у 10 областях.

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