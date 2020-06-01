  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відновлення роботи київської міської електрички відкладається

    • Розсилка
    Відновлення роботи київської міської електрички відкладається

    Залізничники не встигли виконати ремонт електропоїздів міської електрички

    Київська міська електричка не відновила роботу 1 червня, як планувалося. Це пов’язано з тим, що до сьогодні не встигли відремонтували електропоїзди.

    Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

    «Через призупинення роботи моторвагонного депо «Фастів-1»на час карантину працівники підприємства не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів міської електрички», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з інформацією, наданою виробничим підрозділом моторвагонне депо «Фастів-1» АТ «Укрзалізниця», закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві міська електричка відновить роботу одночасно з усім залізничним транспортом у країні – 1 червня.

    Він також повідомляв, що КП «Київпастранс» замовило філії «Укрзалізниці» ремонт столичної міської електрички, оскільки електричка належить «Укрзалізниці», а місто цей вид транспорту експлуатує.

    «Зокрема, планують виконати 48 поточних ремонтів електропоїздів, а також їх технічне обслуговування. Бо багато років ніхто не займався оновленням цих електричок», - підкреслив Кличко.

    Як повідомлялося, 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину. 

    З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.

    Раніше Кабмін оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно з ним залізниця почне працювати з 1 червня.

    Київ Укрзалізниця потяг ремонт карантин Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ