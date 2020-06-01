Відновлення роботи київської міської електрички відкладається



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Залізничники не встигли виконати ремонт електропоїздів міської електрички

Київська міська електричка не відновила роботу 1 червня, як планувалося. Це пов’язано з тим, що до сьогодні не встигли відремонтували електропоїзди.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

«Через призупинення роботи моторвагонного депо «Фастів-1»на час карантину працівники підприємства не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів міської електрички», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, наданою виробничим підрозділом моторвагонне депо «Фастів-1» АТ «Укрзалізниця», закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві міська електричка відновить роботу одночасно з усім залізничним транспортом у країні – 1 червня.

Він також повідомляв, що КП «Київпастранс» замовило філії «Укрзалізниці» ремонт столичної міської електрички, оскільки електричка належить «Укрзалізниці», а місто цей вид транспорту експлуатує.

«Зокрема, планують виконати 48 поточних ремонтів електропоїздів, а також їх технічне обслуговування. Бо багато років ніхто не займався оновленням цих електричок», - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.

Раніше Кабмін оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно з ним залізниця почне працювати з 1 червня.