«Укрзалізниця» з 1 червня відновила рух понад 400 приміських потягів



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З розкладом електропоїздів, котрі відновили курсування, можна ознайомитись на вебсайтах регіональних філій «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» закликали виконувати рекомендації МОЗ під час проїзду залізничним транспортом

«Укрзалізниця» відсьогодні 1 червня відновили рух 439 приміських поїздів. Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, йдеться на сайті відомства.

Юрик зазначив, що з 1 червня у філії:

«Донецька залізниця» почнуть курсувати 38 поїздів,

«Львівська залізниця» — 30 поїздів,

«Одеська залізниця» — 84 поїзди,

«Південна залізниця» — 156 поїздів,

«Придніпровська залізниця» — 22 поїзди,

«Південно-Західна залізниця» — 109 поїздів.

«Закликаємо пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби — залишатися вдома. На час дії карантинних обмежень у кожному приміському поїзді буде знаходитися провідник, який слідкуватиме за дотриманням цих норм», — зазначив керівник компанії.

«Укрзалізниця» станом на 1 червня ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях. У Хмельницькій області є дозвіл курсування тільки на двох напрямках: Жмеринка — Гречани та Хмельницький — Волочиськ.

З розкладом електропоїздів, котрі відновили курсування, можна ознайомитись на вебсайтах регіональних філій «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» 1 червня відновило рух поїздів далекого прямування.

Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.

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