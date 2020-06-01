«Укрзалізниця» з 1 червня відновила рух понад 400 приміських потягів
В «Укрзалізниці» закликали виконувати рекомендації МОЗ під час проїзду залізничним транспортом
«Укрзалізниця» відсьогодні 1 червня відновили рух 439 приміських поїздів. Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, йдеться на сайті відомства.
Юрик зазначив, що з 1 червня у філії:
- «Донецька залізниця» почнуть курсувати 38 поїздів,
- «Львівська залізниця» — 30 поїздів,
- «Одеська залізниця» — 84 поїзди,
- «Південна залізниця» — 156 поїздів,
- «Придніпровська залізниця» — 22 поїзди,
- «Південно-Західна залізниця» — 109 поїздів.
«Закликаємо пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби — залишатися вдома. На час дії карантинних обмежень у кожному приміському поїзді буде знаходитися провідник, який слідкуватиме за дотриманням цих норм», — зазначив керівник компанії.
«Укрзалізниця» станом на 1 червня ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях. У Хмельницькій області є дозвіл курсування тільки на двох напрямках: Жмеринка — Гречани та Хмельницький — Волочиськ.
З розкладом електропоїздів, котрі відновили курсування, можна ознайомитись на вебсайтах регіональних філій «Укрзалізниці».
Нагадаємо, «Укрзалізниця» 1 червня відновило рух поїздів далекого прямування.
Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.