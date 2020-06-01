На Вінниччині відновили залізничне сполучення тільки потягами «Інтерсіті»



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З 1 червня в Україні запрацювало пасажирське залізничне сполучення

У Вінницькій області відновили міжобласне сполучення тільки потягами «Інтерсіті». Перевезення здійснюватимуть за умови дотримання санітарних норм.

Відповідне рішення 31 травня прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайний ситуацій. Про це повідомляє Vinbazar

«У зв’язку з тим, що станом на 11 годину 31 травня інцидентність за останні 7 днів склала 104 випадки захворювання, що відповідає умовам послаблення карантину, та зважаючи на звернення «Укрзалізниці» щодо відновлення курсування пасажирських потягів у регіональному та дальньому сполученнях, і враховуючи велику кількість проданих квитків на потяги «Інтерсіті», комісією було вирішено відновити залізничне перевезення громадян», – йдеться в рішенні.

Комісія вирішила відновити перевезення пасажирів залізничним транспортом у потягах категорії «Інтерсіті» за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що відсьогодні в Україні запустили поїзди.