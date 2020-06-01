  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині відновили залізничне сполучення тільки потягами «Інтерсіті»

    • Розсилка
    На Вінниччині відновили залізничне сполучення тільки потягами «Інтерсіті»

    З 1 червня в Україні запрацювало пасажирське залізничне сполучення

    У Вінницькій області відновили міжобласне сполучення тільки потягами «Інтерсіті». Перевезення здійснюватимуть за умови дотримання санітарних норм. 

    Відповідне рішення 31 травня прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайний ситуацій. Про це повідомляє Vinbazar

    «У зв’язку з тим, що станом на 11 годину 31 травня інцидентність за останні 7 днів склала 104 випадки захворювання, що відповідає умовам послаблення карантину, та зважаючи на звернення «Укрзалізниці» щодо відновлення курсування пасажирських потягів у регіональному та дальньому сполученнях, і враховуючи велику кількість проданих квитків на потяги «Інтерсіті», комісією було вирішено відновити залізничне перевезення громадян», – йдеться в рішенні. 

    Комісія вирішила відновити перевезення пасажирів залізничним транспортом у потягах категорії «Інтерсіті» за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що відсьогодні в Україні запустили поїзди.

    Укрзалізниця залізниця Вінниччина перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ