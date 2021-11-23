«Укрзалізниця» за 64 млн грн замовила оливу дорожче, ніж енергетики та шахтарі

В інтернет-магазинах оливу можна знайти по 52,40 грн/л, але «Укрзалізниця» заплатила за неї дорожче

Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» 15 листопада за результатами тендерів уклала три угоди про постачання оливи на загальну суму 64,23 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця поточного року три компанії повинні будуть поставити залізничникам по 360 т моторної оливи М-14В2 кожен. Ціна за тонну складає 59,2-59,5 тис. грн. Проте в інтернет-магазинах таку саму оливу можна знайти по 52,40 грн/л, що дешевше від нинішніх договірних цін «Укрзалізниці».

У жовтні ТОВ Фірма «Технова» (Чернігівська ТЕЦ) замовило таку оливу виробництва ТОВ «Автолюб Україна» по 47,40 грн/кг, а ДП «Львіввугілля» – виробництва ПМП «МЛС» по 48,00 грн/кг, тобто на чверть дешевше. У вересні філія «Рефрижераторна вагонна компанія» купила таку оливу на 7-8% дешевше – по 55,20 грн/кг.

Переможці змагалися між собою та з ТОВ «Торум». Сума угод – лише на 2% нижча за очікувану вартість закупівлі у 65,34 млн грн.

Нагадаємо, раніше прокуратура викрила схему закупівлі неякісних прокладок рейкових колій, які «Укрзалізниця» придбала на суму понад 25 млн грн. Як встановило слідство, підприємство-постачальник з метою зменшення власних витрат та отримання надприбутку порушило технологію виготовлення гумових прокладок, замінивши складні хімічні компоненти дешевшими матеріалами. Якби ці прокладки використовували в Укрзалізниці, це могло б призвести до їх передчасного зношування і створило передумови для надзвичайних подій на залізниці під час здійснення пасажирських та вантажних перевезень.

Як відомо, Тимчасова комісія при ВР, яка займається розслідуванням причин, які призвели до кризового стану Укрзалізниці, встановила, що тільки на корупції у державних закупівлях компанія втрачає щороку 8 млрд грн.