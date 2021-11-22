Тимошенко одягла каску й пішла рятувати країну від енергетичного колапсу (фото)

Під час візиту на ТЕЦ Тимошенко приміряла каску

Лідерка «Батьківщини» інспектувати ТЕЦ №5

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка останнім часом активно бере участь у всіх сферах життя, цього разу вирішила рятувати енергетичну сферу України. Тож, закачавши рукава і взявши в руки каску, парламентарка з командою поїхала інспектувати ТЕЦ №5.

Під одним із фото, яке лідерка «Батьківщини» розмістила у себе на Facebook, вона написала: «Не зовсім те, про що ви подумали».

Тимошенко повідомила, що спільно з експертами команди «Батьківщини» розробила план дій, який запобігає енергетичній кризі. Його покладено в основу відповідного проєкту постанови Верховної Ради, яку вже внесено на розгляд парламенту.

Також Тимошенко зазначила, що на опалювальний сезон дефіцит вугілля складає мінімум 2,5 мільйона тонн, дефіцит газу – щонайменше три мільярди кубів. На складах залишилося 350 тис. тонн вугілля. Цього вистачить максимум до третьої декади грудня.

Раніше Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.