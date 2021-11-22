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    Тимошенко одягла каску й пішла рятувати країну від енергетичного колапсу (фото)

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    Під час візиту на ТЕЦ Тимошенко приміряла каску - Тимошенко одягла каску й пішла рятувати країну від енергетичного колапсу (фото)
    Під час візиту на ТЕЦ Тимошенко приміряла каску
    фото Юлія Тимошенко/Facebook

    Лідерка «Батьківщини» інспектувати ТЕЦ №5

    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка останнім часом активно бере участь у всіх сферах життя, цього разу вирішила рятувати енергетичну сферу України. Тож, закачавши рукава і взявши в руки каску, парламентарка з командою поїхала інспектувати ТЕЦ №5.

    Під одним із фото, яке лідерка «Батьківщини» розмістила у себе на Facebook, вона написала: «Не зовсім те, про що ви подумали».

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    Тимошенко одягла каску й пішла рятувати країну від енергетичного колапсу (фото)
    Тимошенко одягла каску й пішла рятувати країну від енергетичного колапсу (фото)
    Тимошенко одягла каску й пішла рятувати країну від енергетичного колапсу (фото)
    Тимошенко одягла каску й пішла рятувати країну від енергетичного колапсу (фото)

    Тимошенко повідомила, що спільно з експертами команди «Батьківщини» розробила план дій, який запобігає енергетичній кризі. Його покладено в основу відповідного проєкту постанови Верховної Ради, яку вже внесено на розгляд парламенту.

    Також Тимошенко зазначила, що на опалювальний сезон дефіцит вугілля складає мінімум 2,5 мільйона тонн, дефіцит газу – щонайменше три мільярди кубів. На складах залишилося 350 тис. тонн вугілля. Цього вистачить максимум до третьої декади грудня.

    Раніше Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

    Нагадаємо, Юлія Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

    Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.

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    Теги: Юлія Тимошенко енергетика вибори вугілля опалювальний сезон ТЕЦ
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    Тимошенко одягла каску й пішла рятувати країну від енергетичного колапсу (фото)