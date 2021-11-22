У Києві клофелінщик під час затримання протягнув поліцейського автівкою по дорозі

Зловмиснику оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу

Столичні правоохоронці затримали та повідомили про підозру 50-річному чоловіку за фактами вчинення крадіжок, розбійних нападів та заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, пересуваючись столицею на автомобілі, знайомився з громадянами біля нічних розважальних закладів та пропонував їм разом випити, обіцяючи підвезти додому.

Надалі у ході спільного вживання спиртних напоїв чоловік, за даними слідства, додавав у напій сильнодіючий лікарський засіб, від якого потерпілі втрачали свідомість. Користуючись безпорадним станом громадян, зловмисник потрапляв у їхнє житло, звідки викрадав гроші та цінні речі.

На цей час зібрано докази щодо вчинення чоловіком двох крадіжок та одного розбійного нападу. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить майже 2 млн грн.

Зловмисника на автомобілі зупинили працівники поліції за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, однак останній чинив їм опір, затиснув руку одного з поліцейських у вікні автомобіля та на високій швидкості протягнув близько 400 метрів, спричинивши тілесні ушкодження.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 345 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Нагадаємо, нещодавно співробітники управління міграційної поліції Києва спільно зі слідчими за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу викрили та затримали п’ятьох осіб за вчинення розбійних нападів на громадян із використанням сильнодіючих лікарських препаратів.