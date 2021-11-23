В Україні запізнюється низка поїздів через обрив контактної мережі
Обрив контактної мережі стався на дільниці Чернігів–Ніжин поблизу станції Липів Ріг
В Україні сталася затримка поїздів через обрив контактної мережі. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Обрив контактної мережі стався на дільниці Чернігів–Ніжин поблизу станції Липів Ріг. Затримується ряд поїздів, а саме приміські поїзди:
- №6301 Ніжин–Чернігів,
- №6302 Чернігів–Ніжин (час затримки – до 2 годин 30 хвилин).
Пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі–Київ-Волинський пересаджено на поїзд №779 Суми–Київ.
Пасажири поїзда №864 Неданчичі–Київ-Волинський прибудуть до кінцевої станції із затримкою на 1 годину 30 хвилин.
Нагадаємо, в Україні потяги курсуватимуть за новим графіком: вже можна придбати квитки.
Також повідомлялося, що під Києвом п'яний залізничник заснув і заблокував рух переїздом (відео).