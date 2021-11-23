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    Події в Україні

    В Україні запізнюється низка поїздів через обрив контактної мережі

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    Затримка деяких поїздів становить понад 2 години - В Україні запізнюється низка поїздів через обрив контактної мережі
    Затримка деяких поїздів становить понад 2 години
    фото: 12.tv

    Обрив контактної мережі стався на дільниці Чернігів–Ніжин поблизу станції Липів Ріг

    В Україні сталася затримка поїздів через обрив контактної мережі. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Обрив контактної мережі стався на дільниці Чернігів–Ніжин поблизу станції Липів Ріг. Затримується ряд поїздів, а саме приміські поїзди:

    • №6301 Ніжин–Чернігів,
    • №6302 Чернігів–Ніжин (час затримки – до 2 годин 30 хвилин).

    Пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі–Київ-Волинський пересаджено на поїзд №779 Суми–Київ.

    Пасажири поїзда №864 Неданчичі–Київ-Волинський прибудуть до кінцевої станції із затримкою на 1 годину 30 хвилин.

    Нагадаємо, в Україні потяги курсуватимуть за новим графіком: вже можна придбати квитки.

    Також повідомлялося, що під Києвом п'яний залізничник заснув і заблокував рух переїздом (відео).

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    Теги: Укрзалізниця потяг залізниця аварія перевезення
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    В Україні запізнюється низка поїздів через обрив контактної мережі