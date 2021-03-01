«Укрзалізниця» запровадить нову модель організації пасажирських перевезень, – в.о. члена правління компанії

За словами Перцовського, в Україні може бути реалізована цільова модель залізничних пасажирських перевезень, яка працює в Європі

Можливим вирішенням проблеми збитковості пасажирських перевезень, на думку Перцовського, є запровадження PSO

«Укрзалізниця» запровадить нову модель організації пасажирських перевезень на умовах дофінансування з державного та місцевого бюджетів. Про це повідомив в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця», директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський у інтерв’ю сайту ЦТС.

За його словами, в Україні може бути реалізована цільова модель залізничних пасажирських перевезень, яка працює в Європі. Мова йде про замовлення маршрутів. Як це працюватиме, він пояснив на прикладі напрямку Фастів-Київ.

«Припустимо, собівартість перевезень по напрямку складає 150 гривень, але місцева влада вирішує, що це соціальний вид транспорту і вартість повинна складати 100 грн: тоді 50 грн за проїзд кожного пасажира влада дофінансовує. «Укрзалізниця» сплачує мільярди гривень податку та акцизу до бюджетів різних рівнів, тому навіть малої частини з цих коштів достатньо для покриття замовлень на приміське сполучення», – пояснив Перцовський.

Він також зазначив, що для запровадження такої моделі необхідно ухвалити новий закон про залізничний транспорт, в якому вона буде чітко прописана.

Ще одним можливим вирішенням проблеми збитковості пасажирських перевезень, на думку Перцовського, є запровадження PSO (Public Service Obligation – зобов'язання, покладені на організацію законодавством або договором надання послуги, які становлять суспільний інтерес).

«PSO модель всі на словах підтримують, тема розвитку приміського сполучення популярна серед виборців, тому мені складно знайти народного обранця, який скаже, що він проти того, щоб електричка або дизель-поїзд був доступний кожному. Просто потрібно піти від ситуації, де кожен депутат просто вимагає окремий маршрут, а вчинити розсудливо, як в зрілому суспільстві: зібратися і побудувати систему, в якій держава закуповуватиме залізничні транспортні послуги на соціально значущі маршрути», – зазначив Перцовський.

Раніше перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович заявив, що ухвалення парламентом закону про залізничний транспорт дозволить створити на залізниці окремі ринки вантажних і пасажирських перевезень, і забезпечити на цих ринках конкуренцію.

А народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко заявив, що для проведення повномасштабної реформи «Укрзалізниці» відповідно до європейських стандартів парламент має ухвалити закон «Про залізничний транспорт України».