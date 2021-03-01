Для вінничан тимчасово призупинено залізничне сполучення з Івано-Франківщиною

Наразі через Вінницьку область курсує 6 поїздів, які роблять зупинку в Івано-Франківську

Усі придбані квитки на рейси до 6 березня включно є дійсними

При плануванні поїздок в напрямку Івано-Франківщини, вінничан просять врахувати, що висадка і посадка пасажирів у Івано-Франківській області будуть призупинені.

Обмеження діятимуть з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в регіоні, повідомляє Вінниця online.

Усі придбані квитки на рейси до 6 березня включно є дійсними, відправлення будуть здійснюватися за графіком. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Наразі через Вінницьку область курсує кілька поїздів, які роблять зупинку в Івано-Франківську:

№219 «Київ – Чернівці»;

№249 «Київ – Чернівці»;

№143 «Київ – Івано-Франківськ, Ворохта»;

№26 «Одеса – Львів, Рахів»;

№136 «Одеса – Чернівці»;

№134 «Миколаїв – Рахів».

Нагадаємо, в Івано-Франківській області знову стрімко зростає захворюваність на Сovid-19, через те, що на зимові канікули люди масово ринули відпочивати на місцеві лижні курорти. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Руслан Савчук, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області.